Osimo, per i 100 anni di Elisa Coppari arrivano anche gli auguri di papa Francesco

Una famiglia la sua che rappresenta le tradizioni, le fatiche dello sviluppo economico del territorio osimano, l'amore per i cari

OSIMO – E’ stata una grande festa ieri (4 febbraio) per una grande donna attorniata dai suoi cari familiari e dalle autorità per un’occasione speciale. Elisa Coppari, ha compiuto 100 anni ed è stata onorata nella chiesa di San Marco di Osimo durante la messa celebrata da monsignor Angelo Spina dagli auguri di papa Francesco. Una famiglia la sua che rappresenta le nostre tradizioni, le fatiche dello sviluppo economico del territorio osimano, l’amore per la famiglia.

«La famiglia Carnevali, testimone vero dei valori della famiglia e dell’imprenditoria con una storia che nasce 100 anni fa dall’umiltà di una famiglia di campagna – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni presente anche alla celebrazione -. Lisa, madre di tre figli, nonna di sei nipoti e tanti pronipoti che erano tutti attorno a lei. A nome mio personale e di tutta la città migliori auguri di buon compleanno, 100 anni da ascoltare e testimoniare, un esempio per le future generazioni».