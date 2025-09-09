OrtoBioStrip, tre anni di sperimentazione nelle Marche

Si avvia alla conclusione il progetto OrtoBioStrip Orticoltura Biologica a Strisce, avviato nel 2022 e finanziato dal PSR Marche 2014–2022 (fondi FEASR), attraverso il bando “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Sottomisura 16.1 Azione 2”, annualità 2021.

Il progetto si è prefissato l’obiettivo di sperimentare modelli agroecologici innovativi, come lo strip cropping (coltivazione a strisce), applicati a colture orticole biologiche nel territorio marchigiano.

La sperimentazione, della durata di 36 mesi, è stata avviata nell’ottobre 2022 da un partenariato composto da due aziende agricole biologiche marchigiane (I Lubachi Bio di Rosatelli Nicola, in provincia di Pesaro Urbino; az. agr. Malavolta Enzo&Ivano, in provincia di Ascoli Piceno), tre enti di ricerca (Università degli Studi di Camerino, CREA Orticoltura e Florovivaismo di Monsampolo del Tronto, Firab Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica) ed una società di consulenza quale ARCA Srl Società Benefit. Da ricordare che Arca Bio – il progetto lanciato da Fileni, Loccioni e Garbini – si occupa appunto di agricoltura rigenerativa nelle Marche, per ripristinare la fertilità dei suoli combinando metodi tradizionali con tecnologie innovative, e coinvolgendo produttori e trasformatori locali nella Valle dell’Esino, Valle del Musone e Valle del Misa-Nevola.

Il progetto OrtoBioStrip. Fonte: sito Crea.gov.it

I tre anni di OrtoBioStrip saranno al centro di un convegno finale che si terrà il 22 settembre nella sala Convegni della Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”, nei pressi del Campus Universitario (UNICAM) in Via D’Accorso 16 a Camerino, dalle ore 9:30 alle ore 13. Tra i risultati attesi dalla sfida progettuale OrtoBioStrip, sono una maggiore diversificazione colturale, l’incremento della biodiversità del suolo e aumento delle rese produttive, benefici ambientali e sociali concreti: dal sequestro di carbonio alla riduzione del dissesto idrogeologico. Durante il convegno, i partner del progetto – aziende agricole, enti di ricerca e soggetti della divulgazione – presenteranno i risultati raggiunti, le criticità affrontate e le prospettive future.