Gli orologiai di Montecarotto, un’eccellenza da oltre un secolo: un convegno online

La lunga tradizione artigiana degli orologiai del paese sarà raccontata in un incontro web, sabato 28 novembre, a cui parteciperà anche il curatore del Big Ben di Londra

MONTECAROTTO – “Gli orologi da torre: dall’Europa alla scuola Montecarottese”: è il titolo di un appuntamento promosso dall’amministrazione comunale di Montecarotto per celebrare la storia dei suoi artigiani e di una tradizione lunga oltre un secolo. Il convegno, inizialmente in programma al teatro comunale, sarà invece trasmesso online sulle piattaforme social sabato 28 novembre, per le vigenti disposizioni anti-Covid.

Il tema affascinante e particolare affrontato dagli esperti sarà quello della misurazione del tempo e di tutte le soluzioni adottate nella storia fino ad arrivare ai sofisticati movimenti realizzati degli artigiani della Scuola Orologiaia Montecarottese tra 1800 e 1900. Infatti gli orologi di Pietro Mei, Antonio Galli ed Edoardo Marconi, maestri orologiai di Montecarotto, impreziosiscono le torri e i campanili di molti paesi e città delle Marche e del centro Italia, e scandiscono ancora oggi lo scorrere del tempo, rappresentando un livello di grande qualità e pregio raggiunto sul piano non solo locale ma nazionale ed internazionale.

Tra i nove relatori italiani e internazionali che prenderanno parte al convegno, avremo esperti e studiosi di rilievo come Marisa Addomine, storica dell’Orologeria e ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali, e Chris McKay, massimo esperto inglese di orologeria e curatore del Big Ben, iconico orologio del parlamento di Londra. Inoltre saranno presenti Mario Arnaldi e Paolo Basilici, studiosi di gnomonica e misurazione del tempo in ogni epoca; Sauro Corinaldi, orologiaio e restauratore dei più importanti orologi meccanici delle Marche; Pino Solari della omonima ditta orologiaia attiva dal 1700; Giulio Gagliardini, discendente del maestro orologiaio Edoardo Marconi; nonché Pietro Sebastianelli e Paolo Febo, montecarottesi appassionati di ricerca storica, promotori del progetto fin dagli albori.

«Questo convegno rappresenta il punto di arrivo di una serie di iniziative di valorizzazione promosse dal Comune di Montecarotto e sostenute dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche nell’ultimo anno – fanno sapere dall’amministrazione comunale -; tra queste, la pubblicazione del volume degli atti del convegno “La Scuola Orologiaia Montecarottese, un’eccellenza artigiana fra Otto e Novecento”, che sarà presto disponibile per l’acquisto presso il Comune di Montecarotto; la realizzazione di un nuovo sito turistico del Comune di Montecarotto; la realizzazione di un concorso che ha consentito di creare un logo per la Scuola Orologiaia Montecarottese, insieme al rinnovo della cartellonistica turistica, che accoglierà turisti e visitatori a “Montecarotto, paese di orologiai e organari, terra di Verdicchio”».

Il convegno sarà in streaming al link YouTube https://bit.ly/2ISEcH7 e sui canali social del comune di Montecarotto (Teatro Comunale di Montecarotto e Montecarotto in Comune su Facebook). Per informazioni: orologiai.montecarotto@gmail.com.