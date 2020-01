Omicidio di Cupramontana: padre prosciolto per vizio di mente

Besart Imeri, il macedone che uccise il figlio di 5 anni, è stato assolto in appello perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Andrà in una struttura di cura psichiatrica per dieci anni perché socialmente pericoloso

-