FANO – Uno studente del Liceo Classico Nolfi-Apolloni di Fano primo assoluto alle Olimpiadi Italiane della Statistica. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è stata promossa anche per l’anno scolastico 2020/21 dall’Istat e Società italiana di statistica.



La competizione si sviluppa in due fasi: una prima fase individuale ed una successiva a squadre per le prime 30 scuole classificate. L’elenco dei vincitori della prima fase delle Olimpiadi viene inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’Albo nazionale delle eccellenze, in base al relativo Decreto Ministeriale.

A fine gennaio, più precisamente a cavallo del 19 e 21 gennaio, si sono svolte le prove individuali e tra gli oltre 700 partecipanti del primo anno, si è classificato primo assoluto in graduatoria nazionale Federico Forte, studente della classe IV Ginnasio (primo anno) del Liceo fanese. Il successo è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto l’istituto che ha rinnovato le proprie felicitazioni al brillante studente.

Nella foto lo studente vincitore con il preside Samuele Giombi e la docente Antonella Lauro.