Nuovo primario per l’ospedale di Fabriano

Il dottor Marco Messi, specialista in odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, da anni in servizio a Torrette di Ancona, dopo più di 20 anni di carriera, ha avuto la nomina risultando vincitore del concorso

FABRIANO – Nuovo primario di Odontostomatologia di Area Vasta 2 con sede principale nell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Il dottor Marco Messi, specialista in odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, da anni in servizio a Torrette di Ancona, dopo più di 20 anni di carriera ha avuto la nomina risultando vincitore del concorso. A Messi, nato a Macerata, spetterà il compito di strutturare la nuova Unità Operativa e il neo primario si è subito messo al lavoro. «Ringrazio l’Asur per la fiducia, sono pronto per mettermi al lavoro» le sue prime parole.

Marco Messi

Messi, 58 anni, dirigente medico della Divisione “Chirurgia Maxillo Facciale” all’ospedale regionale Torrette di Ancona, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1988. Specializzato in Odontostomatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona e in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università de L’Aquila. Dal 1993 presta servizio in qualità di dirigente medico di I° livello presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-facciale di Ancona. È socio ordinario della Società italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale e della Società italiana di Ortodonzia. Dal 1995 è socio fondatore della Società Marchigiana di Chirurgia Oro-Maxillo-facciale.

Inoltre, da anni collabora anche con l’ospedale pediatrico Salesi insieme ai neurochirurghi per interventi cranio-facciale a bambini che nascono con malformazioni. Autore e coautore di 40 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, nonché relatore a numerosi Congressi nazionali ed internazionali, arriva a Fabriano, con un bagaglio carico d’esperienza per potenziare il settore della chirurgia orale al Profili. Messi, docente dei corsi universitari per Igienista presso l’Università di Novara, ha tenuto numerosi corsi di Chirurgia Implantologica, Gnatologia e Ortodontia e negli stage formativi per odontoiatri.

È tra i fondatori di un centro di riabilitazione integrato, a rilevanza nazionale, nella diagnosi e trattamento dei Disordini temporo-mandibolari e posturali. Il dottor Messi dal 2010 è uno dei pochi italiani ad avere il riconoscimento europeo “Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery” a coronamento di anni di studio e lavoro. Un curriculum di tutto rispetto di cui potranno beneficiare gli utenti di Fabriano e del suo comprensorio, ma non solo.