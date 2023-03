Nuovo brano per la fanese Asia: «‘Se stanotte morirò’ ci ricorda di non lasciarci rovinare il presente dal passato» – VIDEO

È online da una manciata di ore il nuovo brano di per Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice fanese che sta raccogliendo non pochi consensi con i suoi brani

FANO – È online da una manciata di ore il nuovo brano di Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice fanese che sta raccogliendo non pochi consensi con i suoi pezzi. Il nuovo singolo si intitola “Se stanotte morirò” ed è ascoltabile sulle principali piattaforme musicali, mentre il video è visibile sul canale youtube della cantautrice.

Asia Antonietti

L’artista, dopo il successo dei singoli “Suicidio Gourmet” e “Instabilità“ continua a scandagliare i meandri ed i cortocircuiti che si celano dietro le crisi di coppia: «‘Se stanotte morirò’ nasce come sfogo personale – ci ha raccontato Asia – mi sono ritrovata affianco ad una persona che portava il suo passato nel nostro presente, penalizzando me ad andare avanti. Mi sono chiesta quante volte per un dolore passato non si rischia per il presente … quante volte per paura non si prendono determinate strade vivendo il dolore passato, come un limite quando potrebbe essere possibile trasformarlo in forza. Nonostante il titolo, che può ingannare, ‘Se stanotte morirò’ è un brano di speranza perché nessuno ha la certezza del domani ed e un peccato vivere nel passato in quei momenti dove serve il presente».

La giovanissima autrice ci ha riferito anche le sue impressione sul recente festival di Sanremo: «Non mi ha colpito particolarmente… ho preferito le edizioni precedenti, sia per la come Elodie, Madame e Tananai molto vicini al mio stile” e poi chiude con una speranza: «quando guardo Sanremo spero sempre di essere lì su quel palco l’anno successivo, sto scrivendo un sacco di brani e spero che uno di questi possa essere adatto per questo tipo di festival».