Nuovi Cavalieri del lavoro: tra di loro due marchigiani

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito oggi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro a 25 imprenditori italiani. Tra di loro ci sono cui 2 figure di spicco delle Marche. Si tratta di Giovanni Rubini (Renco – Psaro e Urbino) e Giuliano Tosti (Ciam – Ascoli Piceno).

Chi sono i due marchigiani nominati Cavaliere del lavoro

Giovanni Rubini – 1957 – Pesaro e Urbino – Terziario, Ingegneristica costruzioni

Giovanni Rubini è amministratore delegato di Renco, azienda fondata nel 1979 dalla famiglia Gasparini, attiva come general contractor nell’impiantistica industriale, con focus sui settori energetico e oil & gas. Nel 2004 entra nella società in qualità di direttore generale, per diventarne nel 2012 amministratore delegato. Sotto la sua guida Renco cresce fino ad operare in 50 Paesi tra Europa, Africa, Asia e Medio Oriente con 70 società affiliate. Negli anni più recenti, dopo aver sviluppato l’attività all’estero, consolida la presenza di Renco in Italia con la realizzazione di progetti quali l’impianto per il trattamento dei fanghi per l’Autorità Portuale di Ravenna e la costruzione della nuova sede dell’Università Statale di Milano. In Italia opera con una sede a Pesaro. Ne ha incrementato i dipendenti dagli iniziali 1.700 agli attuali 3.000.

Giuliano Tosti – 1962 – Ascoli Piceno – Commercio prodotti veterinari

Giuliano Tosti è presidente e amministratore delegato di Ciam, azienda nata ad Ascoli Piceno come bottega di prodotti per l’agricoltura da lui rilevata nel 1994 e trasformata in una delle principali aziende in Italia nella commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso di farmaci e prodotti veterinari e di zootecnia. Negli ultimi anni ne ha rafforzato la presenza nel settore con la creazione di un centro di ricerca nutraceutico a servizio di imprese dei settori farmaceutico e veterinario e con le acquisizioni di Chemi-vit, specializzata nella produzione di mangimi e integratori, e Petreet, brand di alimenti per felini. Con due magazzini da 23 mila metri quadrati complessivi ad Ascoli Piceno, serve oltre 1.200 punti vendita e conta un catalogo di oltre 26 mila articoli. Occupa 95 dipendenti.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 615.