Nuove nomine per la diocesi di Fabriano-Matelica

FABRIANO – Secondo giro di nomine per la diocesi di Fabriano-Matelica decise dal vescovo, monsignor Francesco Massara. Continua dunque il riordino nella chiesa diocesana a quasi due mesi dall’ingresso ufficiale.

Si parte dai direttori: Ufficio per la Liturgia a don Vincenzo Bracci; Ufficio per la Catechesi e il Catecumenato a Mons. Tonino Lasconi; Ufficio per la Pastorale Familiare a Nunzia Di Nunno e Antonio Nastasi; Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale a don Ruben Bisognin; Ufficio della Cultura a don Andrea Simone; Ufficio Missionario a Padre Elvy Jose Garcia Reyes; Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto a don Marco Mondelci; Ufficio per la Scuola di Religione a Mons. Luigi Monti, vice Giovanna Bellocchi; Ufficio per le Comunicazioni Sociali a Carlo Cammoranesi, vice don Aldo Buonaiuto; Ufficio per i Migranti a don Aldo Buonaiuto; Ufficio per la Pastorale Sanitaria a don Luigi Marini; Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo al diacono Enrico Pierosara; Ufficio per la Pastorale del Turismo, Sport e Pellegrinaggi a don Andrea Simone; Ufficio per la Pastorale del Lavoro a Daniele Dolce; Ufficio per la Pastorale degli Oratori a don Ruben Bisognin, vice Elisabetta Cammoranesi; Ufficio Informatico e Responsabile Sito Diocesano a don Piotr Talarczyk; Museo Diocesano e Museo Piersanti a don Ferdinando Dell’Amore, vice don Marek Szymański; Archivio e Biblioteca Diocesana a don Marco Mondelci; Scuola di Teologia al diacono Enrico Pierosara.

Come assistenti ecclesiastici sono stati nominati: Ufficio per la Pastorale Familiare e Azione Cattolica Ragazzi, Padre Ernesto Jose Ventura Pérez; Ufficio per la Pastorale del Lavoro, don Marco Strona; Scout di Matelica, Padre Rocardo Miguel Mendoza Vasquez; San Vincenzo de Paoli, don Luigi Forotti. I Delegati vescovili sono; per la Vita Consacrata, Padre Ferdinando Campana; per i Giovani Sacerdoti e Penitenziere, Mons. Aldo Mei; per il Diaconato Permanente, Mons. Lorenzo Paglioni; Cerimoniere Vescovile, don Andrea Simone.

Infine, per quel che riguarda le parrocchie della diocesi Fabriano-Matelica: don Francesco Olivieri nominato Vicario parrocchiale a Santa Maria Assunta di Matelica; don Andrea Simone nominato Vicario parrocchiale a San Giuseppe Lavoratore di Fabriano; Padre Ernesto Ventura Pérez nominato Vicario parrocchiale a San Nicolò di Fabriano; Padre Alfred Roland Matingou nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Braccano di Matelica; Padre Ferdinando Campana nominato Legale rappresentante della Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Braccano di Matelica; don Luigi Forotti nominato Amministratore parrocchiale e Legale rappresentante della Parrocchia Sacra Famiglia a Monterosso di Sassoferrato; Padre Rudy Fraticelli nominato Parroco della Parrocchia Santissimo Salvatore a Montelago di Sassoferrato e di San Paterniano a Perticano sempre nella città sentinate.