Nuove luci a piazza del Popolo e piazza Arringo: Ascoli si fa “bella di notte”

ASCOLI – I due luoghi più suggestivi del centro storico ascolano, ovvero Piazza Arringo e Piazza del Popolo, brillano finalmente di luce nuova. È stata portata a termine, infatti, la riqualificazione dell’illuminazione monumentale di due simboli della città delle cento torri. Un’operazione che ha valorizzato e reso ancora più affascinanti questi spazi, sempre molto visitati dai turisti che giungono in città da ogni parte d’Europa.

Il progetto

L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di investire su un progetto mirato a migliorare l’illuminazione delle due piazze sia dal punto di vista funzionale che scenografico, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti di ultima generazione e di dimensioni ridotte, dotati di tecnologia led in grado di ottenere eccellenti rendimenti cromatici e con sistemi ottici evoluti. Per ottenere questo risultato, volto anche a garantire, tra le altre, un alto comfort visivo, è stato incrementato il numero dei corpi illuminanti già attivi con ben 338 nuove unità. In Piazza Arringo sono stati installati altri 105 punti luce, che si sono sommati ai 62 già presenti.

L’obiettivo

«In generale – spiega il sindaco Marco Fioravanti – è stata potenziata l’illuminazione di tutta la piazza grazie al posizionamento di ulteriori 120 dispositivi sulla facciata del palazzo comunale, che ne esaltano l’architettura e il travertino. Per quanto riguarda il ‘salotto buono’, sono stati sistemati 233 nuovi punti luce per la valorizzazione di tutte le facciate degli edifici e dei portici, attraverso giochi di luce che mettono in risalto fregi, decori e tutti gli elementi architettonici, come statue e campanili dei palazzi che incorniciano una tra le più belle piazze d’Italia».