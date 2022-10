Nuova farmacia comunale a Gabicce, il sindaco: «Presidio sanitario in un momento di impoverimento dei servizi»

GABICCE MARE – Una farmacia comunale più moderna e funzionale che potenzierà i servizi rafforzando il proprio ruolo di primo presidio del sistema sanitario sul territorio. È stata inaugurata nei locali di Via Romagna 52/d la nuova farmacia comunale di Gabicce Mare (gestita da Farmacie comunali di Pesaro del gruppo Aspes) che prenderà il posto di quella in via Donizetti 16. La nuova farmacia, più ampia della precedente, si sviluppa su una superficie di 120 mq ed offrirà un’ampia gamma di servizi: preparazioni galeniche, misurazione pressione arteriosa, foratura lobi, tampone per il Covid-19, autoanalisi (glicemia, emoglobina glicata, colesterolo HDL, LDL trigliceridi) e tutti i servizi legati alla telemedicina come elettrocardiogramma, holter cardiaco ed holter pressorio.

«È stata una scelta felice quella di affidare ad Aspes la gestione della nostra farmacia comunale – premette il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi –. Quando lo facemmo, nel gennaio 2020, non eravamo ancora stati travolti dall’emergenza Covid-19 ma nei mesi successivi ci accorgemmo di quanto è importante avere un primo presidio del sistema sanitario sul territorio, vicino ai cittadini ed in grado di fornire servizi efficienti e innovativi. Lo spostamento nella nuova sede, oltre a spazi più funzionali e moderni, ci consentirà di creare una sorta di distretto sanitario dato che accanto alla farmacia sono collocati gli studi di quasi tutti i medici di medicina generale del nostro Comune. In un momento in cui da una parte si parla sempre più di sanità del territorio ma dall’altra assistiamo ad un continuo depauperamento dei servizi, basti pensare al fatto che la Guardia medica a Gabicce Mare è chiusa dal primo novembre 2021, rafforzare il ruolo ed i servizi offerti dalla farmacia comunale, a partire da quelli di telemedicina, ci consente di sopperire, almeno in parte, alle carenze del sistema sanitario regionale».

Il presidente Aspes Luca Pieri sottolinea: «In questi anni l’attività delle farmacie si sta evolvendo tanto da renderle sempre più vere e proprie farmacie dei servizi: un processo che è stato ulteriormente accelerato dall’emergenza Covid dove le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale diventando l’avamposto del servizio sanitario nazionale nei territori, capace di intercettare le nuove esigenze di salute dei cittadini. In questo senso le farmacie stanno ampliando la gamma di servizi offerti nell’ambito delle cure primarie rafforzando il proprio ruolo di primo presidio del sistema sanitario sul territorio con l’obiettivo di favorire la deospedalizzazione. Un obiettivo da raggiungere investendo soprattutto su tecnologia ed innovazione a cominciare dai servizi di telemedicina che da oggi saranno erogati anche nella farmacia comunale di Gabicce Mare. Potenziamo i servizi, dopo che nel 2020 avevamo ampliato l’orario di apertura, ponendo sempre forte attenzione alla finalità sociale che è alla base della nostra attività».