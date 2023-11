Ascoli, una nuova aula informatica per gli studenti della D’Azeglio

ASCOLI – Alla faccia dei ladri. La scuola media ‘D’Azeglio’ volta pagina e guarda al futuro, grazie alla solidarietà del ‘Gruppo Gabrielli’. Nell’istituto ascolano, infatti, nello scorso mese di agosto si verificò un furto di computer, con i malviventi che si intrufolarono nella struttura e portarono via una trentina di computer. Oggi, a distanza di tre mesi da quel ‘colpo’, gli studenti hanno a disposizione nuovi strumenti e una sala informatica completamente riqualificata. Un vero e proprio regalo di Natale.

Il gesto

Allo scopo di potenziare la scuola e sostenerla nel suo impegno per l’informatizzazione dei suoi alunni, la holding del Gruppo Gabrielli ha contribuito donando trentuno pc portatili e una smart Tv. «Sono stata molto colpita in prima persona dalla notizia del furto subito dalla scuola durante il periodo estivo e come azienda siamo stati felici di aver contribuito al ripristino dell’aula di informatica – spiega Cesira Gabrielli, presidente della holding -. La famiglia Gabrielli è sempre pronta a sostenere progetti che portino benefici immediati e tangibili al territorio e il nostro intervento a favore della scuola D’Azeglio rientra sicuramente tra questi. Siamo orgogliosi di aver rafforzato la dotazione didattica per il miglioramento del progetto formativo dei ragazzi».

Il taglio del nastro

All’inaugurazione della nuova sala informatica, oltre alla dirigente scolastica Valentina Bellini e alla rappresentante della holding del Gruppo Gabrielli, Stefania Gabrielli, ha partecipato al completo anche la componente genitori del consiglio d’istituto della scuola, composta da Mattia Bottacini (presidente), Flavia Rosati, Donatella Forlini, Anna Paola Scioletti, Andrea Serricchio, Valeria Poli, Anna Laura Levantesi e Milena Sturba. «Desidero esprimere la sentita gratitudine mia personale e di tutta la comunità scolastica dell’istituto per la disponibilità manifestata dalla holding nell’aiutarci in questo increscioso frangente del furto – sottolinea la dirigente Valentina Bellini -. Un laboratorio multimediale aggiornato ed efficiente come quello che ora abbiamo è strumento essenziale per la costruzione di un percorso formativo di qualità. È stato un bellissimo esempio di virtuosa solidarietà del mondo dell’impresa per la scuola, che costruisce ogni giorno il futuro della città».