Nuova allerta meteo nelle Marche, temperature in calo

La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo nelle Marche per temporali. L’avviso di criticità gialla è valido dalle 00 di giovedì 21 agosto alle 00 di venerdì 22 agosto e riguarda tutto il territorio regionale. È in arrivo una perturbazione che «potrà portare rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità – spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile regionale – che si muoveranno da Ovest verso Est e da Nord verso Sud».

Nella prima parte della giornata di domani i temporali potranno colpire «maggiormente i settori del Centro Nord della regione, mentre il pomeriggio il Centro Sud – prosegue – Sulle Marche è previsto l’ingresso di aria più fresca» per la discesa di una perturbazione che attualmente si trova sulla Francia Meridionale e che sta manifestando i suoi effetti sulla Liguria.

L’ondata di maltempo farà scendere la colonnina di mercurio e le temperature in alcune zone delle Marche potranno scendere anche di 6-7 gradi. «Dalla giornata di sabato le temperature saranno in ripresa e il tempo in miglioramento – conclude – mentre nella giornata di domenica è prevista instabilità residua pomeridiana».