L'attore romano non è presente, ma nei prossimi giorni dovrebbe rientrare nelle Marche, dove le riprese andranno avanti fino al 22 aprile, e non è esclusa una sua tappa nella Riviera del Conero

ANCONA – Anche Numana diventa set cinematografico all’aperto per la nuova serie tv che ha come protagonista Raoul Bova e che andrà in onda su Canale 5 non prima dell’autunno. L’attore romano però oggi non è presente nella cittadina della Riviera del Conero, perché, da quanto si apprende, è rientrato a Roma.

Nei prossimi giorni però, Bova dovrebbe rientrare nelle Marche, dove le riprese andranno avanti fino al 22 aprile, e non è esclusa una sua tappa nella Riviera del Conero, dove le riprese proseguono anche domani.

«È una grande opportunità di visibilità per Numana – dice il sindaco Gianluigi Tombolini – c’è grande curiosità ed entusiasmo in città, sia tra la gente che tra gli operatori commerciali». Nei giorni scorsi ad Ancona, l’attore ha ricevuto un vero e proprio bagno di folla al Passetto, dove si è intrattenuto con alcune fans per dei selfie.

Il giorno dopo la tappa a Portonovo per le riprese, dove ha incontrato la sindaca di Ancona. Il titolo di lavorazione della produzione tv è ‘I magnifici cinque’. Si tratta della storia di un insegnante di atletica che allenerà alcuni ragazzi tetraplegici.