Numana, presentato il piano turistico 2023

NUMANA – In un cinema Italia gremito, il sindaco di Numana Ginaluigi Tombolini oggi pomeriggio (24 marzo) ha organizzato un incontro sul turismo in vista della stagione estiva. «Grandiosi sono stati i risultati dell’estate 2022 a Numana: presenze e arrivi in aumento rispetto al 2021, da 634mila e 684 a 692mila e 319, e un più 11,4 per cento di arrivi e 12,3 di presenze sul 2019, considerato l’anno target pre-covid. Un ulteriore eccellente risultato è la permanenza media del turista pari a 6,3 che al 2019 era di 6,2 e che è la più alta di tutti i comuni appartenenti alla riviera del Conero – ha detto il primo cittadino -. Confrontando le richieste e gli accessi al sito turismonumana.it nel periodo primo gennaio-15 marzo di quest’anno, c’è un aumento degli utenti del 31,3 e del 63 per cento sempre rispetto a quegli anni. Il 2022 ha segnato anche un più 30 per cento di presenze degli stranieri rispetto all’anno precedente e il 2023 è la grande sfida per il ritorno del mercato estero».

Le personalità presenti

Presente il governatore Francesco Acquaroli, che ha annunciato lo stanziamento di 12 milioni di euro per il porto di Numana, in dirittura di arrivo dal Ministero, il direttore dell’Agenzia per il Turismo delle Marche Atim Marco Bruschini, il direttore generale dell’aeroporto internazionale di Ancona Alexander D’Orsogna e il direttore marketing dell’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito Massimo Paolucci.

Le promesse per l’estate 2023

Confermato il prolungamento del servizio del trasporto pubblico gratuito dal 10 giugno al 24 settembre, il sindaco ha detto sì alla tradizionale fiera di primavera nei giorni di Pasqua e Pasquetta oltre ad una serie di appuntamenti sportivi come la Conero Running il 23 aprile, il campionato italiano di Canoa Polo (29 e 30 aprile), il Conero Triathlon (13 maggio) fino a culminare nel torneo nazionale di calcio a 5 organizzato dalle banche Bcc d’Italia che vedrà più di mille e 600 partecipanti dal 2 al 5 giugno e, nello stesso periodo, la novità “Apnea Campus Monte Conero” che ospiterà il pluriprimatista mondiale di apnea Gianluca Genoni.

Il programma dell’estate 2023 si aprirà ufficialmente il 23 giugno con eventi fino a metà settembre. Riconfermati quelli tradizionali come la rassegna di comicità “Smile Numana”, il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta del 14 agosto, il Gran Galà della danza.

Gli investimenti

Presentato anche il progetto del nuovo polo culturale per la riqualificazione della ex scuola Elia finanziato con contributo statale di 800mila euro e con risorse di bilancio pari a 350mila euro, quello di messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della rupe Sermosi con la creazione di un percorso didattico sulla flora e vegetazione del parco del Conero con 12 aiuole (finanziato con contributo di 900mila euro) e il restyling di piazza Miramare. Numana punta sui due centri Iat con personale altamente qualificato che complessivamente parla inglese, tedesco, francese e spagnolo, che durante la stagione 2022 hanno gestito quasi 13mila richieste giunte dai turisti tra telefonate, email e richieste pervenute tramite i social. Il nuovo video promozionale sarà pubblicato a Pasqua, come la nuova mappa “Percorsi mare” dedicata ai nuovi percorsi a piedi e in bicicletta. Sarà poi riattivato il progetto “Numana città delle tartarughe” con accordo triennale con la Fondazione cetacea di Riccione per ripristinare la caletta della tartaruga e attività di serate di educazione ambientale.