Numana, coppia di lupi avvistata a due passi dal mare – VIDEO

Gli animali sono stati avvistati la notte scorsa mentre attraversavano la rotatoria fra la Strada Provinciale 23 e via Del Conero. Erano a 500 metri in linea d'aria con il mare, alle porte del centro abitato invaso dai turisti

NUMANA – Coppia di lupi avvistata a Numana la notte scorsa. Gli automobilisti che si sono trovati a transitare lungo la Strada Provinciale 23 nei pressi della rotatoria che porta a Marcelli sono rimasti sorpresi non poco nel vedere i due lupi che passeggiavano tranquillamente nella campagna adiacente alla strada che costeggia l’intersezione con via Del Conero ed hanno anche attraversato la rotatoria.

A poco più di 500 metri in linea d’aria con il mare, i lupi, scesi dal Parco del Conero, hanno approfittato della notte per scorazzare nei pressi del centro abitato della località balneare, invasa dai turisti. Non è la prima volta che succede: già nell’aprile scorso erano stati avvistati nelle campagne del Villaggio Taunus, ma questa volta hanno osato ancora di più spingendosi a due passi dal mare.