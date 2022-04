Numana, cinghiali avvistati sulla rupe a ridosso del mare

Non è più un mistero ormai che gli ungulati si stiano spingendo sempre più a valle dal monte Conero, un fenomeno che comunque ha stupito gli stessi numanesi che sono riusciti a filmarli

NUMANA – Alcuni operatori balneari dalla spiaggia di Numana hanno avvistato diversi cinghiali che, in gruppo, si stavano muovendo lungo la rupe Sermosi sulla Litoranea. Scorrazzano liberi per quello strapiombo a ridosso del mare, incuranti del passaggio delle automobili lungo il litorale o dei pedoni. Non è più un mistero ormai che gli ungulati si stiano spingendo sempre più a valle dal monte Conero, un fenomeno che comunque ha stupito gli stessi numanesi che sono riusciti a filmarli, da valle ovviamente, contandone due. L’attività di monitoraggio e controllo della loro presenza era ripresa dal Parco del Conero dopo l’interruzione della selezione a seguito del lockdown.

Un frame del video dell’avvistamento

Il Parco ha come obiettivo ridurre al minimo la popolazione di cinghiali in virtù di una sostenibilità ambientale e i periodi annuali di abbattimento confermano la sostanziale efficacia dell’azione di contenimento. Dall’Ente Parco confermano che è stato possibile riscontrare anche una considerevole diminuzione degli incidenti avvenuti tra veicoli e ungulati, così come progressivamente minori sarebbero state le richieste di indennizzi da parte degli agricoltori che hanno subito danni alle loro attività.