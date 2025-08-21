Nubifragio a Pesaro, alberi caduti, allagamenti e tettoie scoperchiate

PESARO – Nubifragio su Pesaro, raffiche di vento e pioggia intensa. Strade allagate, alberi caduti, ombrelloni divelti e spiagge devastate. Un bilancio tutto da conteggiare ma pesante.

I vigili del fuoco sono impegnati per l’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la zona interna del pesarese. Le richieste di intervento sono per alberi caduti sulle strade e alcune tettoie scoperchiate. In rinforzo ai colleghi di Pesaro sono state inviate squadre VVF da Ancona e Macerata.

I dati parlano di oltre 45 millimetri di pioggia caduti in un’ora, con un picco massimo d’intensità di ben 185 millimetri all’ora alle 21,05. Per motivi di sicurezza, sono state chiuse al traffico via Solferino e via Gagarin per consentire ai mezzi di rimuovere gli alberi caduti. Sono stati segnalati anche blackout e sottopassi allagati al mare.

Il Centro Operativo Comunale, la Polizia Locale, la Protezione Civile Comunale, i Vigili del Fuoco, Marche Multiservizi e tutte le autorità preposte stanno intervenendo con decine di operazioni per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree più colpite. Da questa mattina presto sono in servizio anche le squadre e i mezzi di Aspes.

In un video apparso su Facebook un bagnino mostra sconsolato gli ombrelloni distrutti

Il sindaco Andrea Biancani segue la situazione: «Ringrazio chi è al lavoro e i cittadini per la collaborazione. Purtroppo questi eventi estremi, sempre più frequenti anche nel nostro territorio a causa del cambiamento climatico, ci ricordano quanto sia importante restare attenti e uniti. Personalmente, insieme al Presidente del Consiglio Enzo Belloni continuiamo a seguire la situazione passo dopo passo insieme alle squadre comunali».