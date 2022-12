Capodanno a Fano, si torna in piazza tra musica e spettacoli. Il programma

FANO – Anche la città della Fortuna si prepara a festeggiare l’arrivo del 2023 e congedarsi dal 2022 tornando alle vecchie abitudine pre-covid: si torna a festeggiare insieme in piazza, all’insegna della musica, della condivisione ma anche della sicurezza. Il programma della notte di San Silvestro, organizzata dall’amministrazione comunale è stato presentato nella sala della Concordia dall’assessore agli Eventi Etienn Lucarelli.



Tra le priorità c’è quella della sicurezza pubblica: vista la probabile massiccia affluenza, si è reso necessario pianificare, insieme alla Questura di Pesaro, un rigoroso piano di sicurezza: verranno vietate al traffico motorizzato le vie che conducono in piazza; vietatissimi l’uso di materiale pirotecnico e predisposte apposite vie di fughe. Il tutto, sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine che saranno presenti in maniera massiccia per vegliare sulla sicurezza e sul rispetto delle norme. Ad animare la serata ed accompagnare i fanesi nell’anno nuovo sarà la band ‘The Best of” che regalerà al pubblico un repertorio che ripercorre oltre 50 anni di musica nazionale ed internazionale.



Tanta musica quindi ma non solo: al Teatro La Fortuna sarà possibile assistere al musical Cenerentola messo in scena dalla Compagnia della Rancia; il sipario si aprirà alle 22, così da permettere al pubblico di uscire in piazza ad attendere l’anno nuovo. Non solo fiabe: per chi preferisse salutare il 2022 all’insegna delle risate sarà possibile anche assistere allo spettacolo del San Costanzo Show, dal titolo ‘Ride ben chi ride‘ l’ultimo”, allestito al Politeama con la regia di Oscar Genovese e Paola Galassi. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di uscire in piazza per brindare all’anno nuovo, per poi rientrare ed assistere alla seconda parte dello spettacolo.