JESI – Prime scosse di assestamento in Consiglio comunale, all’indomani delle elezioni amministrative che hanno visto eleggere l’avvocato Lorenzo Fiordelmondo – sostenuto dalla sua coalizione di centrosinistra – a sindaco di Jesi.

Nella fase iniziale, in cui ancora non sono stati nominati neanche i componenti della giunta, arriva la prima defezione: si tratta dell’ex assessore Ugo Coltorti che per due mandati ha lavorato al fianco del sindaco Massimo Bacci con le deleghe di Sport e Commercio. Coltorti questa mattina – 5 luglio – ha annunciato le dimissioni, quindi non siederà in Consiglio comunale dove avrebbe fatto parte della rosa dell’opposizione accanto al candidato sindaco Matteo Marasca che, in caso di vittoria, lo aveva indicato come suo assessore allo Sport.

«Non ho accettato per problemi di lavoro gravi che mi impediranno di svolgere al meglio il mio ruolo all’interno del Consiglio comunale – ci spiega Ugo Coltorti – sono una persona abituata a dare il 100% delle proprie energie in quello che fa, so già che così non potrebbe essere, pertanto ho deciso di dimettermi. JesiAmo sarà comunque rappresentata in Consiglio, o da Guglielmo Cherubini (152 preferenze) o da Nicola Filonzi (120 preferenze) i più votati della lista».