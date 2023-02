La nazionale di calcio a San Benedetto: il Riviera potrebbe ospitare la sfida contro Malta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Molto più di un semplice sogno. Il Piceno, presto, potrebbe tornare ad ospitare la nazionale di calcio. E non una selezione giovanile, ma proprio la nazionale maggiore, quella allenata dal ct Roberto Mancini. È questo, infatti, l’obiettivo che intende raggiungere la città di San Benedetto del Tronto, in collaborazione anche con i comuni limitrofi.

L’idea

La data cerchiata in rosso è quella di sabato 14 ottobre, quando la squadra ‘azzurra’ giocherà contro Malta per le qualificazioni ai campionati europei. In questi giorni sono stati avviati i contatti tra l’imprenditore Rapullino, sponsor della Sambenedettese, e il presidente federale Gravina. I due, in realtà, sarebbero amici già da tempo e anche questo favorirebbe la realizzazione del sogno di avere la nazionale italiana allo stadio ‘Riviera delle Palme’. Inoltre, sempre nei giorni scorsi, di tale intenzione sarebbero stati informati anche i vertici della Regione Marche, per garantire al meglio tutti i servizi necessari. Per San Benedetto ospitare per la prima volta la nazionale italiana di calcio rappresenterebbe un evento di notevole importanza, soprattutto perché la data del 14 ottobre cadrebbe il giorno dopo la festa del Santo Patrono e nell’anno del centenario dalla fondazione della Samb. Ovviamente, sull’idea c’è stato anche il benestare del sindaco sambenedettese Antonio Spazzafumo.