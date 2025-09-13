Nautica di lusso Made in Marche a Cannes, Minossi dell’AMYC: «Puntiamo all’evoluzione del settore»

La nautica di lusso Made in Marche ha partecipato al Cannes Yachting Festival. All’importante appuntamento internazionale per il settore ha partecipato l’Associazione Marche Yachting & Cruising che conta trentasette membri fra i quali cantieri navali, aziende ed operatori del settore, università ed enti. Una filiera virtuosa che rappresenta un’eccellenza dell’economia marchigiana. Come confermano, infatti, i dati di una ricerca condotta dall’Università Politecnica delle Marche, le Marche sono quarte in Italia per numero di occupati nella costruzione di navi e imbarcazioni, dopo Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Toscana.

Con oltre 200 unità locali e più di tremila dipendenti (3.527), sono tra le regioni leader nel Paese (dato 2022). Il fatturato dell’industria nella Regione ha superato 1 miliardo di euro, trainato soprattutto dalle esportazioni che rappresentano oltre il 90% delle vendite. Al Festival di Cannes, che si conclude domani 14 settembre, hanno preso parte oltre alle imprese della cantieristica anche quelle della filiera e i soci dell’Associazione Marche Yachting & Cruising

Grande l’interesse suscitato dagli stand delle imprese marchigiane della nautica di lusso e della sua filiera. Un appuntamento importantissimo, si tratta infatti della prima fiera di settore dell’anno per imbarcazioni di lusso fino a 45 metri, alla quale partecipano i costruttori di tutto il mondo, oltre ai broker e ai supplier. Con l’occasione l’Associazione Marche Yachting & Cruising (AMYC), con l’appoggio dell’Atim, ha organizzato un punto stampa, nel quale ha illustrato il piano regolatore del porto di Ancona, che prevede spazi dedicati ai costruttori, la riqualificazione di aree esistenti e la possibilità per le aziende di concentrare le proprie attività creando un vero e proprio distretto nautico regionale. Fra le novità più importanti annunciate, gli approdi capaci di accogliere yacht con pescaggio fino a 8 metri.

Un momento della conferenza stampa a Cannes

«I soci di Amyc – dichiara il presidente dell’Associazione Marche Yachting & Cruising, Maurizio Minossi – , in questo momento di importante snodo, come ad esempio il nuovo Piano Regolatore Portuale di Ancona, sono uniti nelle aspettative di una nuova fase di evoluzione del settore a livello internazionale, guidata dalla imprenditorialita e gli investimenti delle aziende, ma con il pieno supporto del Governo Regionale, AdSPMAC, Direzione Marittima, Comuni, Ufficio Scolastico Regionale, Universita e Fondazioni ITS».

Le Marche sono specializzate nella produzione di yacht di lusso e navi da crociera. Segmenti dell’industria delle imbarcazioni e delle navi che hanno registrato una crescita maggiore negli ultimi anni, inoltre gli occupati indotti dalla produzione regionale sono oltre 10.000. Un settore importante dell’economia marchigiana.

Alfonso Postorino, direttore generale di Cantiere Rossini, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Cannes ha sottolineato la necessità di potenziare gli ormeggi nelle Marche: «Da uno studio di settore realizzato sulla produzione regionale per il quinquennio 2020-2024 è risultato che, nella sola regione delle Marche, si sono prodotti un numero maggiore di superyacht rispetto all’aggregato di Olanda, Germania e Turchia. È un peccato che queste barche vengano costruite qui e poi non tornino più, per mancanza di posti barca adeguati. Come associazione ci siamo impegnati a dialogare con le autorità competenti e abbiamo trovato grande apertura: siamo ormai in dirittura d’arrivo con un accordo con il Comune di Civitanova e l’Autorità Portuale di Ancona. Presto potremo offrire approdi per grandi yacht, sia in forma stanziale che per brevi periodi».

La direttrice dell’Atim Marina Santucci, ha evidenziato il legame tra nautica di lusso e turismo: «Turismo e internazionalizzazione camminano paralleli – ha detto -. Le Marche sono una regione produttiva e manifatturiera, ma il comparto dello yachting non è stato ancora pienamente valorizzato. Oggi stiamo lavorando sulla connessione diretta tra la nautica e il brand Marche. Serve posizionare la nostra immagine a un livello alto, per attrarre un turismo di qualità e ad alto valore aggiunto. Quando si parla di lusso spesso c’è uno stigma, ma non deve essere così: la nautica genera indotto, lavoro, crescita del PIL e sviluppo territoriale. Le Marche sono oggi la seconda regione in Italia per crescita economica, con un +0,8%».