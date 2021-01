Nautica e Regione Marche, sinergia per «un settore strategico»

Il presidente Francesco Acquaroli incontra il cluster Yachting e Luxury Cruising: «Lavoriamo in squadra per promozione e internazionalizzazione».

ANCONA – «Quello della nautica è un settore che offre opportunità a 360 gradi perché è il frutto della migliore artigianalità che questa regione può mettere in campo su molti settori. Crediamo fortemente nelle potenzialità di questo comparto e, in sinergia tra pubblico e privato, dobbiamo impiegare tutte le energie affinché anche questo settore strategico possa crescere, valorizzarsi e trainare la nostra regione alla ripresa e al rilancio, aprendo nuove possibilità di internazionalizzazione per l’economia marchigiana».

Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è intervenuto ieri pomeriggio all’incontro convocato a Palazzo Raffaello con una delegazione del Cluster Marche “Yachting & Luxury Cruising” con l’intento di iniziare un dialogo istituzionale e una collaborazione di lungo periodo per la valorizzazione del settore nautico marchigiano e del Territorio. Fanno parte del Cluster 18 aziende, eccellenze a livello nazionale e internazionale, fortemente orientate all’export, che attraggono clienti da tutto il mondo, investimenti stranieri e che generano un indotto considerevole per la Regione.