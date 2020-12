Il Natale a Morro d’Alba, tra melodie lungo la Scarpa e mini presepi in mostra diffusa

MORRO D’ALBA – Dopo essere stato segnalato dalla testata giornalistica americana Cnn come uno dei dieci borghi italiani più belli e ideali in tempi di distanze sociali, in cui passare del buon tempo tra tesori storici-artistici e gastronomici, lontani dalle folle, Morro d’Alba si imbelletta per il Natale.

Le geometrie delle architetture del centro si sono accese di luci, mentre la musica natalizia risuona per la Scarpa, «struttura architettonica unica», usando le parole della Cnn, «passerella panoramica lunga 300 metri» che segue il perimetro del borgo, risalente alla prima metà del Seicento.

Le luci del Natale

Morro d’Alba (Foto: Luca Bruseghini)

Le luminarie vanno ad esaltare le linee architettoniche del Castello, mettendo in evidenza l’arco d’ingresso al borgo, il loggiato all’inizio del camminamento di ronda e la torre Stupor Mundi.

Il grande albero di Natale allestito in piazza completa il progetto di illuminazione, che negli intenti dell’amministrazione comunale vuole portare serenità ed evasione agli sguardi di adulti e bambini.

Note lungo la Scarpa

Da inizio dicembre musiche natalizie accompagnano la passeggiata lungo il camminamento di ronda “La Scarpa”, che consente di mirare il paesaggio che va dai Monti Sibillini fino al Mare Adriatico e al Conero.

In determinati giorni, la musica lungo il camminamento di ronda viene invece dedicata ad alcuni artisti. Mercoledì 16 dicembre sono risuonate musiche di Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla sua nascita. Domenica 27 dicembre sarà la volta di Čajkovskij. Sabato 2 gennaio di Chopin.

Il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre, le melodie natalizie per le vie del borgo saranno a cura della Banda cittadina.

Il borgo decorato

Tutto il borgo, entrato nel 2019 tra i borghi più belli d’Italia, si addobba a festa: fiocchi rossi e rami di pino sulla balconata di ingresso, alberelli decorati davanti ai negozi, coccarde coordinate appositamente realizzate sulle porte delle abitazioni private. Inoltre, locandine di Morro d’Alba in chiave vintage decorano le vetrine degli esercizi commerciali del borgo.

Morro d’Alba, luci di Natale (Foto: Luca Bruseghini)

La mostra diffusa di piccoli presepi e alberi di Natale

In alcuni locali lungo il camminamento di ronda è stata allestita una mostra di piccoli presepi e alberi di Natale. Si possono osservare dall’esterno, dalle vetrine, durante la passeggiata per il borgo.

Libri in prestito a domicilio tra paesi

Oltre a consigli di lettura per bambini e adulti, in occasione delle festività natalizie la bibliotecaria Eleonora consiglierà a bambini e genitori una lettura e un lavoretto da realizzare in famiglia: un modo per proseguire il piacere di stare insieme anche dopo aver letto una storia.

La biblioteca è aperta su prenotazione. Anche durante le feste, continua il servizio di prestito librario a domicilio, non solo per gli utenti di Morro d’Alba. Il servizio, infatti, è stato allargato agli utenti di San Marcello e Belvedere Ostrense, paesi con cui Morro d’Alba compone l’Unione dei comuni.