Natale nelle Marche: iniziative di solidarietà, concerti, festival del panettone e alberi speciali

Nella settimana dall’11 al 18 dicembre in tutta la regione ci sono appuntamenti imperdibili a teatro, intrattenimenti ed eventi al museo per grandi e bambini

MARCHE- Le festività natalizie regalano momenti magici nei borghi e nelle varie città marchigiane con un calendario ricco di appuntamenti originali. Non solo perché dall’11 al 18 dicembre ci sono appuntamenti imperdibili a teatro, concerti, eventi al museo per i bambini ed iniziative di solidarietà.

In provincia di Ancona, ad Offagna c’è “Gioca e impara… al museo” per esplorare le stanze del Museo Paolucci e le antiche camere della Rocca. Un’occasione per apprendere divertendosi. L’età consigliata è fino a 9 anni, il costo è di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria. Questa domenica (11 dicembre) in programma c’è “La (mia) Rocca di Natale” con visita del castello e, al termine del giro, i bambini potranno realizzare una decorazione natalizia da portare a casa a tema Rocca. Inoltre, i più piccoli potranno lasciare la loro letterina a Babbo Natale nell’apposita cassettina. Domenica 18 dicembre il tema è “Gli animali gentili: favole al museo”: dopo una visita guidata al Museo Paolucci si leggeranno delle favole e seguirà un laboratorio creativo per realizzare una favola. A Genga il castello si trasforma nella magica casa di Babbo Natale. In un grandissimo tendone riscaldato questo pomeriggio (11 dicembre) dalle 15 alle 19 sono in programma mercatini di Natale, spettacoli ed animazione del leggendario Circo Storico Takimiri. L’iniziativa si ripete domenica prossima, 18 dicembre.

Ad Ancona martedì 13 alle 21 al Palaprometeo andrà in scena lo spettacolo di Enrico Brignano “Ma… Diamoci del tu!”, mentre domenica 18 dicembre l’appuntamento è con la “Passeggiata solidale di Natale” a favore della Casa di Accoglienza della Fondazione Salesi destinata a tutti i genitori dei bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico di Ancona. Il ritrovo per le iscrizioni è alle 9.30 di fronte allo Stadio Bar al Viale della Vittoria, la partenza è prevista alle 10:30. La camminata di 3,5 km si snoderà lungo il centro e sarà guidata da Babbo Natale con i suoi elfi. Ci saranno giochi e divertimenti per tutti, in regalo un cappellino di Natale e una fascia. Al termine della passeggiata un dolce pensiero per i partecipanti. L’iscrizione è gratuita per i bambini, per gli adulti il contributo volontario è di 5 euro. Il 16 dicembre alle 21 sul palcoscenico del Teatro Gentile di Fabriano saliranno Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni in “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams, mentre a Senigallia sabato 17 dicembre al Mamamia alle 22:30 si esibirà Manuel Agnelli.

A Pesaro, venerdì 16 dicembre alle 18, il Palazzo Ducale ospiterà il “Concerto di Natale” con l’esibizione della Filarmonica Gioachino Rossini su musiche del compositore ceco Dvorák. Promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale di Pesaro, l’ingresso al “Concerto di Natale” è gratuito. I posti sono limitati e vanno prenotati chiamando lo 0721.387469 (segreteria Presidenza del Consiglio comunale), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30. Sempre in provincia di Pesaro e Urbino, il 17 e 18 dicembre Montefabbri, frazione del comune di Vallefoglia, si trasformerà nel Borgo degli Alberi. Affascinanti installazioni artistiche, realizzate da artisti locali e non, impreziosiranno le vie del paese. Ci saranno alberi di Natale realizzati a mano con diverse tecniche di lavorazione, mercatini, artigianato e gastronomia, attività per bambini, musica dal vivo castagne e vin brulè. A Fermignano sabato 17 dicembre torna l’attesissimo Festival del Panettone e Premio Packaging del Panettone, la gara rivolta a tutti i pasticceri con una giura d’eccezione. Non mancheranno esposizione e degustazione di prodotti locali e cena a tema.

Il 18 dicembre il centro storico di Ascoli Piceno sarà animato dalla consueta Fiera di Natale con quasi 200 bancarelle di artigianato, gastronomia, abbigliamento, accessori e prodotti di vario genere. Sempre domenica, presso la Sala Consiliare di Grottammare (AP), vi attendono degli incredibili viaggi nella realtà virtuale. Dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23 si alterneranno esperienze uniche nello spazio, nel corpo umano e alla scoperta delle 7 meraviglie del mondo. L’ingresso è gratuito.

I mercatini di Natale ad Ascoli Piceno

A Macerata sabato 17 e domenica 18 dicembre da non perdere il Natale da Favola! Il centro storico si trasformerà nella favola de “Lo Schiaccianoci” attraverso balli, giochi e concerti. A Monte San Giusto (MC) il 18 alle 17:30 in piazza Aldo Moro arrivano direttamente dagli USA i “Voices Family” per un concerto gospel sensazionale.

Sabato 17 a Fermo si terrà l’iniziativa “Museo per gioco- escape room e board games” per un divertentissimo pomeriggio di gioco, dalle ore 16, in famiglia e tra amici nelle più belle sale di Palazzo dei Priori e nelle misteriose Cisterne romane. L’evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 0734.217140 – museidifermo@comune.fermo.it.

Al Palasavelli di Porto San Giorgio, sabato e domenica prossimi dalle 10:30 alle 20:30, appuntamento con Marche Briks Days con l’esposizione delle opere realizzate con i Mattoncini Lego. Non solo perché ci saranno area mercatino, area gioco libero, concorso piccoli costruttori e concorso a premi. L’ingresso è libero.