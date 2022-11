Si accende il Natale nelle Marche: biANCONAtale, Candele a Candelara e tante magiche iniziative nei borghi

Nella settimana dal 20 al 27 novembre in tutta la regione non mancheranno spettacoli teatrali, concerti, come quello di Max Pezzali, e sagre come la Festa della Cicerchia a Serra dei Conti

MARCHE- Sabato 26 novembre in molte città delle Marche si accende la magia del Natale con mercatini, luminarie, abeti, elfi, Babbo Natale, presepi e atmosfere incantate. Nella settimana dal 20 al 27 novembre in tutta la regione non mancheranno poi spettacoli teatrali, concerti, come quello di Max Pezzali, e sagre.

NATALE- Il pomeriggio del 26 novembre nel capoluogo dorico prende il via l’attesissimo biANCONAtale con l’accensione delle luminarie in centro e del grande albero di Natale in Piazza Roma. Lungo Corso Garibaldi e in Piazza Cavour ci sarà il mercatino nelle tipiche casette di legno e a rendere l’atmosfera ancora più magica ci saranno anche la pista di pattinaggio e la ruota panoramica. Nei borghi della provincia di Pesaro e Urbino entrano nel vivo le iniziative dedicate al periodo più bello dell’anno con l’evento diffuso “Il Natale che non ti aspetti”.

A Candelara torna l’imperdibile appuntamento con “Candele a Candelara” in programma il 26 e il 27 novembre, il 3-4-8-9-10-11 dicembre. Otto giorni tra mercatini, presepi, spettacoli, animazioni, visite guidate a bordo di un trenino, il Giardino di Natale, la Bottega degli Elfi, artisti di strada, gastronomia della tradizione e numerose altre attrattive, come trampolieri luminosi, folletti, giocolieri, suonatori di zampogna e cornamusa. Ogni pomeriggio (alle 17 e alle 19) per 15 minuti la luce artificiale verrà spenta per lasciare posto a migliaia di candele accese che renderanno l’atmosfera unica e suggestiva. Il costo per l’ingresso alla manifestazione è di 3,00 euro fino alle 13; dopo le 13 euro 5,00 (per i minori di 10 anni l’ingresso è gratuito).

Il video dell’edizione passata di Candele a Candelara

Il 26 e 27 novembre, il 3-4-8-10 e 11 dicembre da non perdere il Natale a Mombaroccio con la magica nevicata: lo spettacolo con fiocchi di neve che scendono dal cielo accompagnati da musica e luci colorate. Ci saranno anche i mercatini, la casa di Babbo Natale e i presepi artigianali creati da artisti del luogo. Dal 26 novembre al 6 gennaio, nei fine settimana, a Gradara torna il Castello di Natale con musiche, eventi natalizi e mercatini cerativi. Sabato 26 novembre Fano inaugura il Mercatino di Natale, all’interno della più ampia iniziativa Il Natale Più. Aperte dalle 9 alle 20, le caratteristiche casette di legno saranno dislocate al Pincio e nelle vie del centro.

EVENTI- Settimana ricca di concerti quella dal 20 al 27 novembre nelle Marche. Il 22 novembre a Senigallia (AN) Daniele Silvestri si esibirà al Teatro La Fenice alle ore 21. Sempre sabato prossimo assolutamente da non perdere il concerto di Max Pezzali che ha scelto Pesaro per la data zero del suo tour “Max30” nei palasport. L’inizio dello spettacolo dell’ex cantante degli 883 è previsto alle ore 21 alla Vitrifrigo Arena.

Per chi invece ama il teatro, all’Auditorium Benedetto XXIII di Camerino (MC) il 24 novembre alle ore 21:15 arriva Alessandro Preziosi con “Totò oltre la maschera”. Il 26 novembre alle 20:30 e il 27 novembre alle 17:30, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ospita “Le preziose ridicole”, liberamente tratto da Molière, con Benidicta Boccoli, Lorenza Mario e con Stefano Artissunch. Uno spettacolo comico e musicale nel quale le due bravissime attrici e l’attore poliedrico, grazie ad un ben congegnato meccanismo drammaturgico, si cimentano su più piani espressivi: recitazione, canto e ballo. A Fabriano invece domenica 27 novembre va in scena Lorella Cuccarini con Rapunzel, il musical tratto liberamente dalla fiaba dei fratelli Grimm. L’appuntamento è al Teatro Gentile alle ore 17.

Per chi non vuole rinunciare ai sapori autunnali ci sono due iniziative da segnare sul calendario. La prima è la Festa della Cicerchia a Serra dei Conti (AN). Dal 25 al 27 novembre (il venerdì solo a cena, il sabato e la domenica pranzo e cena), 15 cantine del centro storico duecentesco proporranno un centinaio di pietanze tra tradizione e novità. Ci saranno allegri stornelli, mestieranti e artigiani, visciola, vin brulé e ovviamente l’indiscussa regina della festa: la cicerchia! Dal venerdì alla domenica tanti eventi per grandi e piccini, gruppi folkloristici e spettacoli circensi, cantastorie, musicisti e la straordinaria riapertura della Chiesa di S.Maria Maddalena all’interno del Monastero delle Clarisse. A Monte San Vito (AN), sabato e domenica prossimi, appuntamento con la Festa d’Autunno. Ci saranno musica, spettacolo, gastronomia (in ambienti coperti e riscaldati), mercatini e produttori locali. Sabato 26 novembre dalle ore 20:30 ospite della serata il comico Max dei Fichi d’India.