Natale a Fabriano: ritornano il Capodanno in piazza e il Presepe Vivente a Precicchie

FABRIANO – Due ritorni importanti per il Natale a Fabriano: il Capodanno in piazza del Comune e il Presepe vivente a Precicchie. La soddisfazione dei rispettivi organizzatori di due appuntamenti che, certamente, cattureranno l’attenzione dei fabrianesi e non solo.

Capodanno

«L’idea – evidenzia il presidente dell’associazione Gold Eventi, Luciano Robuffo – è nata da tre giovani fabrianesi Edoardo Patassi, Riccardo Lori ed Akram Faiz, figure molto seguite dai ragazzi del comprensorio per la loro attività di intrattenimento musicale con il format dj set Mera Loco, che hanno proposto alla nuova Amministrazione comunale fabrianese, in una riunione dedicata alle iniziative natalizie, di organizzare qualche ora in musica ed allegria per la serata di Capodanno. L’esigenza dei giovani è tornare ad aggregarsi in maniera sana, condividendo un momento di gioia con lo spirito di recuperare il senso di comunità che stiamo purtroppo perdendo. L’Associazione Gold Eventi si è messa subito a disposizione dei tre ragazzi promotori del Capodanno in piazza per seguire la logistica dell’evento, in qualità di organizzatore, con Radio Gold media partner ufficiale dell’evento», conclude. Il programma prevede dalle 18:30 alle 21, musica in diffusione per l’accompagnamento street food: il truck Pirelli verrà gestito dalla ditta fabrianese Idealgomme Eventi, e curerà la somministrazione di cibi caldi take away con servizio cocktails & drinks, per un una possibile cena street food. Il secondo punto di ristoro con servizio bar sarà a cura dei titolari di Chalet Fabriano e Officina Caffè. Entrambi i punti di ristoro distribuiranno gratuitamente il brindisi di Mezzanotte offerto dall’azienda locale Rocca dei Forti e dolci natalizi della tradizione (pandoro e panettone) offerti dal Market Plus Coal di Casagrande- Fabriano. Tornando al programma dalle 20:45 apertura serata presentata dalla vocalist Angela Lanotte; dalle 21 alle 22:30 il concerto della band The Bad Boys; a seguire e fino alle 23, l’esibizione del rapper fabrianese Haike. Quindi, il dj set dei fabrianesi Edoardo Patassi, Riccardo Lori ed Akram Faiz.

Presepe Vivente Precicchie

Presepe vivente

Riparte quest’anno il tanto atteso appuntamento con il Presepe Vivente di Precicchie: dopo due anni i figuranti torneranno finalmente ad animare le piccole vie, la piazza e i locali del castello, ma soprattutto torneranno ad accogliere i tanti visitatori che sceglieranno di trascorrere le festività natalizie. Le due scorse edizioni hanno visto partire da Precicchie une versione social del presepe che attraverso video e un percorso su App Izi.Travel hanno raggiunto gli spettatori direttamente su pc o smartphone. «Un modo per non spezzare quel legame che da anni unisce il castello con tutti gli amici che in veste di collaboratori o visitatori percepiscono le festività e il piccolo castello come un binomio indissolubile. I preparativi fervono e la piccola comunità si sta adoperando per offrire anche quest’anno quell’atmosfera unica incentrata su sottofondi musicali, sulle fioche luci delle candele e creata soprattutto dal castello che in questa occasione si trasforma in una “rinata” Betlemme. La XXXVIII edizione si svolgerà nei giorni 1 e 6 gennaio, come di consueto all’imbrunire, a partire dalle ore 17. L’evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Precicchie con il supporto dell’Associazione Castello di Precicchie e ha il patrocinio del Comune di Fabriano. L’accesso ad alcune scene sarà consentito solo con uso di mascherina», fanno sapere gli organizzatori.