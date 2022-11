Il Natale diffuso nei borghi della provincia di Pesaro. Il ministro Santanchè: «Valorizzare i centri minori per rilanciare il turismo»

PESARO URBINO – Il Natale diffuso dei borghi della provincia di Pesaro. Una iniziativa anche per evitare lo spopolamento, condivida dal ministro per il Turismo Daniela Santanchè.

«Il Natale che non ti aspetti aiuta a ripopolare i centri minori. L’Italia è fatta di tantissime piccole realtà che bisogna sostenere – ha detto il ministro durante la presentazione alla Camera de Il Natale che non ti aspetti – Questo grande evento coinvolge i giovani anzichè lasciarli a casa in solitudine perché, purtroppo, in questo momento è una costante. Invece, qui vengono coinvolti, lavorano giovani e anche i meno giovani, che qui trovano momenti di socializzazione per stare insieme. E’ molto importante che questo evento, attraverso i mercatini, valorizzi e metta in vendita i prodotti tipici delle località che hanno subito la devastante alluvione. Un segnale di speranza e un modo importante per aiutarli a farli uscire fuori da questo evento drammatico».

Ventidue tra città e borghi trasformati in vere e proprie cartoline di Natale tutte da vivere. In occasione, dell’edizione 2022, dal 26 novembre al 6 gennaio 2023, si terranno più di cento eventi nelle città e nei borghi storici della provincia di Pesaro e Urbino, tra i più belli d’Italia. Ecco i borghi e le città coinvolte: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino, Canavaccio, Cagli e Paravento, Fermignano, Montefelcino, Barchi, Isola del Piano, Gradara, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Montecchio di Vallefoglia, Montefabbri, Montemaggiore al Metauro, Sant’Ippolito.

«Di queste iniziative – ha continuato il Ministro Santanchè – quello che mi piace molto sono legate alla famiglia, poiché offrono eventi per tutte le generazioni e avere delle opzioni per stare insieme credo sia la cosa più importante. In Italia ci sono 5 mila borghi che dobbiamo valorizzare di più e che insieme ai nostri prodotti enogastronomici rendono il made in Italy famoso nel mondo. Complimenti alla Pro Loco di Pesaro e Urbino e agli organizzatori – ha concluso il Ministro Santanchè – queste manifestazioni sono importanti per l’offerta turistica italiana».

Poi il messaggio del deputato Antonio Baldelli: «L’interesse dimostrato dal Ministro sottolinea la rilevanza di un evento che rappresenta il distillato dell’Italia, dell’inimitabile capacità italiana e marchigiana del “saper fare” che punta sulle nostre eccellenze: sulla storia e sulle tradizioni popolari; sui luoghi unici custoditi con grande cura da cittadini e amministratori locali fortemente legati al territorio».

Si è detto orgoglioso di essere nella sede istituzionale più importante della Repubblica italiana, il Presidente delle Pro Loco di Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti: «Per le Pro Loco di Pesaro e Urbino rappresenta un riconoscimento importantissimo nonché un traguardo storico per l’impegno, che da anni, insieme ai volontari, portiamo avanti sul territorio per valorizzare i nostri amati borghi, luoghi unici di cultura, tradizioni e di eccellenza, che le Pro Loco valorizzano ogni giorno».

Il presidente Bartocetti ha continuato il suo intervento snocciolando i numeri del successo della passata edizione: «Sette settimane di evento su 2.500 km di territorio con 300 mila visitatori. Tutto questo grazie a 2 mila volontari di 22 Pro Loco coinvolte».

Ecco il programma

Il viaggio nel Natale delle Marche avrà inizio sabato 26 novembre con ‘Candele a Candelara’, l’unica festa italiana dedicata alle fiammelle di cera. Migliaia di candele seguiranno i visitatori in una girandola di eventi diversi lungo l’antico borgo, tra mercatini natalizi, presepi, trenini, gastronomia della tradizione e spettacoli con gli artisti di strada, resi ancora più suggestivi dagli spegnimenti programmati dell’energia elettrica che per due volte al giorno lasceranno il borgo illuminato dalla sola luce delle candele. 26 e 27 novembre | 3-4-8-9-10-11 dicembre.

‘Il Natale Più’ propagherà il suo caldo spirito natalizio in tutto il Centro Storico e al Pincio di Fano con le caratteristiche casette di legno addobbate e l’albero in piazza. 26 e 27 novembre | dal 2 al 4, dall’8 all’11 e dal 16 al 24 dicembre.

La 25esima edizione del ‘Magico Natale’ a Fossombrone, saprà accogliere i visitatori con l’atmosfera suggestiva creata da 250 magiche lanterne, 60.000 luci, e un “boschetto” in cui i bambini potranno ascoltare i racconti di Nonna Elfa e spedire le letterine a Babbo Natale. Dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Il borgo medievale di Frontone, incastonato nel massiccio del Catria, vi aspetterà con mercatini, laboratori artistici, artigiani, commercianti, il trono di Babbo Natale, giochi, animazioni e spettacoli. Tutto questo è la XXI edizione di ‘Nel castello di Babbo Natale’, itinerario di Natale, tra sapori, delizie e idee regalo, nelle calde stanze del Castello. 4-8-11 dicembre.

‘Natale a Mombaroccio’ sorprenderà con la sua magica atmosfera natalizia, la casa di Babbo Natale, la nevicata artificiale. 26 e 27 novembre | 3-4-8-10-11 dicembre.

‘Il Natale più bello nel borgo più bello’ animerà Mondolfo con la mitica corsa dei biroccini, mezzi nati dalla fantasia dei costruttori che si sfideranno in una gara goliardica. 4-11-18 dicembre.

Tanta dolcezza a Pergola, città dei Bronzi dorati, per ‘Cioccovisciola – Tepore in Abetaia’, la festa del cioccolato e del visciolato serviti in un paesaggio incantato di abeti con decorazioni in lana riciclata donata da tutti i cittadini. Stand gastronomici, artigianato artistico, laboratori e visite guidate in uno dei borghi più belli d’Italia. 8-10-11 dicembre.

A Urbino, ne ‘Le Vie dei Presepi’ si ammirano le natività artistiche provenienti da tutto il mondo, in dimensioni minuscole o maxi, realizzati con i materiali più diversi tra cui il più antico presepe al mondo realizzato da Federico Brandani nel 1550 e ospitato nell’Oratorio di San Giuseppe. Le vie dei presepi: 3-4, dall’8 all’11, 17 e 18, dal 24 al 31 dicembre | 5-6-7-8 gennaio 2023. I mercatini di Natale: 26-27 novembre | 3-4, dall’8 all’11, 17-18, 23-24 dicembre | 6-7-8 gennaio 2023.

Come sempre, a chiudere il lungo calendario di iniziative del Natale che non ti aspetti sarà dal 4 al 6 gennaio 2023 la Festa Nazionale della Befana di Urbania, con le sue mille calze cucite a mano a colorare le viuzze del borgo, le 300 aiutanti della vecchina pronte a incontrare i bambini nella sua casa, una calza da record lunga oltre 50 metri, canti, suoni e balli e la spettacolare discesa della Befana che planerà con la sua scopa in un volo acrobatico e pirotecnico.

Il Natale che non ti aspetti è un’iniziativa a cura delle Pro Loco di Pesaro e Urbino con il sostegno della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Info: ilnatalechenontiaspetti.it