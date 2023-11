Natale 2023: a Fano arrivano anche le vie dei Presepi

FANO – Un percorso che caratterizzerà il Natale e promuoverà un tratto caratteristico della tradizione cittadina. L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli lancia un programma ricco dei presepi cittadini.

«Un’idea che ha l’obiettivo di porre l’accento sulla nostra tradizione e sulla volontà di numerose realtà e associazioni di promuovere i presepi in tutta la città – precisa l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. Ovviamente possiamo sfruttare l’eccellenza rappresentata dal presepe di San Marco, con i suoi personaggi e le sue rappresentazioni. Insomma, una proposta davvero di livello».

Centrale e portante sarà quello di San Marco che tocca sempre le 20.000 presenze con 50 diorami che riproducono scene e tratti della Bibbia. Nelle cantine di Palazzo Fabbri in Via Mura San Gallo sarà possibile rimanere affascinati da un’attrattività rilevante della città di Fano che ormai suscita anche tantissimo interesse in tutto il panorama nazionale con visite programmate da tutta Italia. Le visite saranno così suddivise: dal 25 novembre al 24 dicembre aperto solo su prenotazione a gruppi, dal 25 dicembre al 7 gennaio dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per info Don Marco al 360861506.

Alla Chiesa di San Giuseppe al Porto c’è il Presepe Marinaro realizzato dall’associazione il Ridosso con apertura dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.

Alla Chiesa Madonna della Trave, promosso dall’associazione Vivere il Poderino, c’è il presepe della Trave, con possibilità di vista dal 25 dicembre al 7 gennaio dalle 15,30 alle 19. Coinvolgente il presepe dei Maestri Carristi al Pincio di Fano a cura di Carival Factory, Daniele Mancini Palamoni, Anna Mantovani, Luca Vassilich, e Fantagruel.

Le ‘Vie dei Presepi’ è la vera novità di quest’anno come spiega Manuela Palmucci: «Sulla spinta e sul valore del Presepe di San Marco, è nato un movimento dei presepi realizzati da privati cittadini che hanno offerto la possibilità di creare una vera e propria Via dei presepi. L’idea è quella di coinvolgere tutto il centro storico, ci sono già 60 adesioni e puntiamo a rendere ancora più ricco questo progetto con ulteriori partecipazioni. Per chi volesse aderire con il proprio presepe può inviare una mail LEVIEDEIPRESEPIFANO@GMAIL.COM oppure scrivendo a 328 2898437».