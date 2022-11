I commercianti danno vita a “Porta Sale” in via Castelfidardo. Frenquellucci: «Lavoriamo insieme per moltiplicare i benefici»

PESARO – Pesaro si arricchisce di un nuovo Centro Commerciale Naturale. Dopo quello di via Passeri, nato nel 2021, ora il progetto vedrà protagonista un’altra storica strada del commercio cittadino: via Castelfidardo.

«Il Comune si è aggiudicato i fondi di un bando regionale dal valore di circa 50mila euro, che mira a rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani attraverso lo sviluppo e l’incentivazione dei Centri Commerciali Naturali – ha spiegato l’assessore all’Innovazione Francesca Frenquellucci -. Siamo soddisfatti perché si tratta di un aiuto concreto. Lo scopo è quello di promuovere il gioco di squadra tra i commercianti, attraverso la creazione di una rete di attività diversificate che vanno dall’artigianato all’enogastronomia. Con il progetto di via Passeri abbiamo dimostrato che lavorare in sinergia non dimezza i benefici, ma li moltiplica. Un’iniziativa ben riuscita che vogliamo replicarla anche per via Castefidardo, tra le principali entrate al centro storico, che sarà anche al centro di progetti di rigenerazione urbana».

Il progetto del nuovo Centro Commerciale Naturale “Porta Sale” vedrà protagonisti tutti gli esercenti che, riuniti in un’associazione, coordineranno gli eventi e le iniziative organizzate durante l’anno e metteranno in rete, non solo in senso metaforico, i loro prodotti. «Verrà infatti allestita una piattaforma digitale dove verranno messi in vendita tanti prodotti di qualità. Un vero e proprio “marketplace” “griffato” via Castelfidardo». Poi conclude: «Ringrazio Silvana Della Fornace (Confartigianato) e l’ufficio Attività Economiche per il prezioso contributo nel coordinamento del progetto».