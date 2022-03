La Muta di Raffaello in prestito alla National Gallery di Londra per la mostra “Raphael”

URBINO – La Muta di Raffaello in prestito alla National Gallery di Londra. Il celebre dipinto lascerà la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, ma soltanto per qualche mese. Dal 9 aprile al 31 luglio 2022 la tavola sarà, infatti, in prestito alla National Gallery di Londra in occasione per la mostra “Raphael” che vedrà altre celebri opere del “divin pittore” provenienti da altri musei come il Louvre di Parigi, la Galleria degli Uffizi di Firenze, i Musei Vaticani di Roma, il Prado di Madrid, la National Gallery of Art di Washington. Il capolavoro di Raffaello si potrà nuovamente ammirare a Urbino dal 7 agosto 2022, dove sarà esposta nell’Appartamento della Duchessa della Galleria Nazionale delle Marche.

La Muta di Raffaello

«Il prestito del dipinto è connesso alla politica di collaborazione tra la nostra galleria e il museo londinese, che ha permesso di esporre a Urbino capolavori come la Madonna Aldobrandini e la Madonna Mackintosh in occasione della mostra che, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 aprì le celebrazioni raffaellesche, proprio nella sua città natale», ha detto Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche.

L’opera, Ritratto femminile di Raffaello, è un dipinto su tavola dei primi anni del XVI secolo ed è nota come La Muta. È esposta nella Galleria Nazionale delle Marche dal 1927 e nel 1975 è stata trafugata insieme ad altre opere, poi recuperate l’anno successivo in Svizzera.