I musei italiani nelle nuove sfide digitali dopo il Covid: il webinar dell’Università Politecnica delle Marche

Come cambierebbe un museo se fosse (ri)progettato in funzione dei dati? Che tipo di intuizioni possono essere rivelate ai professionisti del museo se venissero sfruttati i dati istituzionali e operativi in modo innovativo? Da queste domande nasce il webinar Misurare per crescere ed innovare. I musei italiani nelle nuove sfide digitali dopo Covid, in programma venerdì 10 luglio, alle ore 10.30, organizzato dall’Università Politecnica delle Marche con il patrocinio di Icom Italia, il principale network italiano di musei e professionisti museali.



Oggi è possibile ottenere statistiche relative al panorama museale italiano grazie agli acquisti on-line, alla bigliettazione, ai social network e ad altri canali di comunicazione. Però, e questo è il nocciolo del seminario online, gli allestimenti, la disposizione delle opere e la gestione dei flussi e dei tempi di percorrenza possono essere progettati in base alle reali necessità dei visitatori, dopo aver raccolto le loro informazioni.



La giornata di studi è volta a raccogliere esperienze, riflessioni, spunti di discussione e desiderata da parte dei diversi attori coinvolti nella complessa gestione del patrimonio museale italiano. Interverranno esponenti del mondo accademico, le istituzioni museali e la componente imprenditoriale. Sarà presentata una soluzione innovativa e sperimentale di monitoraggio automatico dei pubblici dei musei, attraverso l’analisi comportamentale del pubblico, la misurazione dei flussi e del gradimento dei visitatori, fino alla valutazione dell’interazione degli utenti con elementi l’esibizione museale stessa.



Per seguire il webinar in diretta:

www.youtube.com/user/UNIVPM1

www.facebook.com/ICOMItaliaofficial



IL PROGRAMMA

Saluti

Gian Luca Gregori, rettore Università Politecnica delle Marche

Adele Maresca, presidente Icom Italia

Valeria Arrabito, segretario generale Icom Italia



Introduce e modera

Paolo Clini, Università Politecnica delle Marche



Tecnologie e intelligenza artificiale per misurare il pubblico museale, stato dell’arte e prospettive

Interventi di:

Emanuele Frontoni, Roberto Pierdicca, Università Politecnica delle Marche

Anna Maria Marras, Icom Italia, Ccordinatrice Commissione Tecnologie per i beni Culturali



I Musei che si misurano e si misureranno, opportunità, criticità e prospettive

Interventi di

Tiziana Maffei, direttrice Reggia di Caserta, già presidente Icom Italia

Matteo Lafranconi, direttore Scuderie del Quirinale Roma

Paolo Cavallotti, chief digital officer Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano

Romina Quarchioni, coordinatrice Icom Marche, direttrice Pinacoteca Palazzo Pianetti Jesi



Il progetto Come, il Sistema MeMus, un approccio alla misurazione

Andrea Tonelli, Francesco Caporaletti, Marchingegno, Grottini Lab, Università Politecnica delle Marche, Regione Marche