PESARO – La mostra dei fiori si farà, come sempre in piazza del Popolo. Distanziamento, mascherina e igienizzante. E niente spettacoli collaterali per rispettare le normative anti covid. A vigilare la Polizia Locale e la protezione civile.

Ecco allora la 66^ edizione della Mostra dei Fiori e delle Piante ornamentali. Appuntamento in piazza, il 2, 3 e 4 ottobre dalle 9.30 alle 22.



«Vista l’emergenza sanitaria – spiega l’assessore con delega alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci – tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19. Uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento personale. In prossimità degli ingressi sarà posizionata una cartellonistica che indicheranno le regole da rispettare».

La conferenza stampa di presentazione della Mostra dei Fiori

Protagonisti della tre giorni saranno i fiori, quest’anno saranno 22 i florovivaisti ed espositori che hanno deciso di portare avanti la tradizione: «Gli stand saranno ben distanziati l’un l’altro per favorire il passaggio delle persone in sicurezza – continua Frenquellucci – Distanziamento che gli espositori dovranno assicurare anche all’interno dei loro spazi, dove non dovranno mancare gel igienizzanti a disposizione dei clienti (protocollo approvato dall’Asur)».

«Insieme alle associazioni di categorie, florovivaisti ed espositori abbiamo deciso di proseguire la tradizione in sicurezza. A far rispettare le norme ci saranno gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile. Sarà un’edizione diversa, ma sempre bella e colorata. Per non creare assembramenti abbiamo deciso di non organizzare la consueta cerimonia di inaugurazione e nemmeno spettacoli d’intrattenimento». Confermata, come ogni anno, la mostra d’autunno nella sala Laurana della Prefettura, “Bonsai Pesaro 88” (orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 22).