Morti sulla strada, anche le Marche a Roma per la manifestazione nazionale. Ecco le richieste

ANCONA- Sono fissate per il 21 maggio le manifestazione nazionali per richiamare l’attenzione di cittadini, istituzioni e media sulla strage stradale. Associazioni e cittadini dalle Marche, Fondazione Michele Scarponi, Associazione Rose Bianche sull’Asfalto, Associazione “Manuel Biagiola” saranno a Roma il 21 maggio.

Nel comunicato scritto in avvicinamento alla manifestazione romana, le associazioni delle Marche esortano a rispondere all’emergenza straordinaria stradale con interventi urgenti ed immediatamente efficaci:

• impiego delle Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia in primis anche e soprattutto in area urbana, per un controllo stringente sui comportamenti di guida più a rischio, come gli eccessi di velocità, il mancato rispetto delle utenze vulnerabili (art. 191 Codice della Strada), la sosta illegale e l’uso del cellulare alla guida.

Oltre al contributo professionale del personale di controllo, il cui organico deve essere costantemente monitorato e reso adeguato nella consistenza e nella formazione, è necessario anche un consistente impiego di soluzioni tecniche al servizio della prevenzione:

• larga diffusione di strumenti tecnologici sia per il controllo delle violazioni alle norme stradali che per assistenza alla guida: Scout speed, autovelox, sistemi Tutor, T–Red/Photored, telecamere per controllo e sanzione illeciti da remoto, avvio sperimentazione ISA– Intelligent Speed Adaptation, a partire dal parco auto delle varie amministrazioni centrali e locali e progressivamente su tutto il circolante, altri dispositivi Adas, in particolare telecamere e sensori periferici per grandi mezzi di trasporto.

• modifiche al Codice della strada che consentano un più efficace impiego delle tecnologie di controllo, in particolare per la velocità con abolizione dell’obbligo di segnalazione delle postazioni per la rilevazione della velocità (art. 142, 6 bis);

• una governance del fenomeno strage stradale chiara e definita, con competenze e prerogative specifiche e all’altezza della situazione;

• individuazione di un luogo d’incontro/laboratorio tra istituzioni e associazioni per la concertazione degli interventi e di un organo operativo “alto”, autorevole e competente, responsabile per la gestione delle politiche a contrasto del fenomeno della strage stradale.

• opera adeguata di comunicazione, formazione ed educazione stradale PERMANENTE, dai giovani studenti fino ai conducenti, i lavoratori e alle collettività in genere tramite tutti i canali, modalità e media disponibili. Introduzione di temi non-tecnici, anche nella formazione dei formatori, come valutazione situazionale, percezione del rischio, errore umano, sensibilizzazione alle mobilità e intermodalità sostenibili;

• introduzione del principio di Responsabilità proporzionale, ovvero obbligo di maggiore attenzione, con relativa attribuzione di responsabilità, in base alle dimensioni e al potenziale offensivo dell’utente della strada come recentemente introdotto in UK;

• pacchetto ciclabilità: per gli utenti della bici abolizione dell’obbligo di utilizzo delle piste ciclabili e del divieto di pedalare affiancati fuori centri urbani, equiparazione al pedone sugli attraversamenti pedonali in sella, introduzione di una distanza minima per il sorpasso degli utenti delle bici da parte di auto e motoveicoli;

• avvio delle opere infrastrutturali per il ridisegno delle aree urbane con la diffusione delle aree pedonalizzate all’interno di città a disciplina generale 30 km/h, realizzazione e cura di spazi e passaggi pedonali, con particolare attenzione alla mobilità dei disabili e delle utenze scolastiche, ma anche degli animali (punti passaggio fauna), sia in città che in ambito extraurbano;

• incentivazione delle modalità di trasporto sostenibili, collettive e leggere, compresa la micromobilità e logistica di prossimità;

• disincentivo all’uso del mezzo privato come modalità di spostamento di massa, compreso l’inganno dell’auto elettrica, tramite misure di road e parking pricing, fiscalità carburanti con proventi destinati al trasporto pubblico con misure perequative per categorie svantaggiate;

• valutazione delle modalità di applicazione e dei risultati dell’introduzione della legge sul reato di omicidio e lesioni stradali.