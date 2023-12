Morte in galleria, il Prefetto Greco: «Tragedie come queste lasciano tutti addolorati e sgomenti»

Per Emanuela Greco «Un dolore collettivo per la terribile disgrazia che ha visto la morte di tre dipendenti dell’ATS e del paziente trasportato»

PESARO – Morte in galleria, parole di profondo cordoglio quelle rivolte dal Prefetto Emanuela Greco al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Nadia Storti a nome di tutti i cittadini della provincia.

«Un dolore collettivo per la terribile disgrazia che ha visto la morte di tre dipendenti dell’ATS e del paziente trasportato».

Il Prefetto ha sottolineato il «determinante lavoro che il personale dell’Azienda sanitaria svolge quotidianamente sul territorio e a cui va la più profonda gratitudine».

Nell’imminenza dell’incidente il Prefetto ha avvisato il Sindaco di Urbino, il quale si è recato subito sul posto e presso la struttura in cui erano momentaneamente ospitati i bambini coinvolti nello scontro, mentre il Prefetto stesso, costantemente informato della situazione, ha raggiunto il Pronto soccorso dell’Ospedale di Pesaro per far sentire la propria vicinanza alle 4 persone, di cui due bambini, ivi portate in osservazione, fortunatamente con solo qualche escoriazione.

«Alla notizia terribile della morte di tutto l’equipaggio dell’ambulanza e dell’ammalato trasportato sono state rivolte parole di profondo dolore ai Sindaci dei Comuni interessati da questa terribile disgrazia affinché facessero sentire ai familiari la vicinanza dei cittadini dell’intera provincia. Tragedie come queste lasciano tutti addolorati e sgomenti».