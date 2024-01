L'innevamento artificiale ha permesso la riapertura di una sola pista, la Marchigiana, a Pintura di Bolognola, dove in tantissimi si sono riversati per la prima discesa della stagione. Operatori della montagna soddisfatti

Fine settimana di pienone a Bolognola (Mc) dove è finalmente partita la stagione sciistica. L’innevamento artificiale ha permesso la riapertura di una sola pista, la Marchigiana, a Pintura di Bolognola, dove in tantissimi si sono riversati per la prima discesa della stagione. Erano quasi in 5mila tra sabato e domenica sulla pista. A dicembre, infatti, era stata riaperta solamente l’area dedicata ai principianti, insieme al tapis roulant, al campo scuola e all’area bob e slittini.

Pista aperta a Pintura di Bolognola

Nella giornata di sabato 13 gennaio, quando hanno riaperto la pista e la sciovia «c’è stata un’affluenza di oltre 1500 persone, ancora di più domenica, con oltre 3mila persone» spiega Francesco Cangiotti, amministratore delegato di Bolognola Ski che gestisce lo Zchalet e gli impianti di risalita.

«ZChalet pienissimo – dice Cangiotti – ma anche tantissima gente a sciare sull’unica pista aperta delle Marche e dell’Umbria». Da oggi a venerdì 19 gennaio gli impianti resteranno chiusi a causa delle condizioni meteo: le previsioni davano, infatti, temperature in risalita, la speranza dei gestori è quella di riaprire sabato 20 e domenica 21 gennaio, meteo permettendo.

Intanto però la prima sciata della stagione sui Sibillini ha lasciato gli operatori della montagna soddisfatti per l’affluenza «forse più alta» dell’anno scorso prosegue Cangiotti, «c’è molta aspettativa e voglia di sciare, è logico che il primo weekend di neve, nell’unica stazione sciistica aperta delle Marche, ci sia stata molta gente».

Emanuela Leli

Pienone anche alla Capanna Bike & Family Hotel a Pintura di Bolognola, dove il weekend è stato soldout. «Il fine settimana è andato benissimo – dice Emanuela Leli, titolare della struttura ricettiva con attività di ristorazione – c’è stata veramente tanta, ma tanta gente sia sabato che domenica».

Camere e pranzo da tutto esaurito dal venerdì alla domenica, racconta l’albergatrice, spiegando che si è trattato sia di marchigiani che di turisti provenienti dalla vicina Umbria. In linea generale tra sabato e domenica il target dei vacanzieri è stato rappresentato soprattutto da «famiglie con bambini».

Le previsioni sono buone anche per il prossimo weekend: «Anche oggi che è lunedì abbiamo avuto diverse persone, soprattutto coppie, nonostante gli impianti chiusi e il meteo non proprio bello – spiega Leli – da mercoledì avremo i nuovi arrivi per il prossimo weekend che è già pieno». La speranza degli operatori della montagna è anche quella di una nuova nevicata.