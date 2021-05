Montemarciano, ultimati i lavori al PalaMenotti dopo l’assalto dei vandali

MONTEMARCIANO – Era stato preso di mira dai vandali lo scorso ottobre con un raid tremendo che ne aveva compromesso l’agibilità e provocato danni per decine e decine di migliaia di euro. E se i quattro giovanissimi responsabili del vergognoso atto erano stati presto individuati dai Carabinieri della locale Stazione e denunciati, per sei mesi il Palasport di via delle Querce era stato chiuso per lavori. Oggi, a poco più di sei mesi di distanza dal grave atto vandalico, i lavori di restyling si sono conclusi e finalmente il palasport torna agibile e viene restituito alla collettività.

Entusiasmo da parte dell’Amministrazione Comunale, che annuncia la conclusione dei lavori di ripristino, un intervento lungo e laborioso che ha richiesto tempo, anche per via dell’entità dei danni arrecati dai vandali. «L’impianto che i giovani di Montemarciano avranno da oggi in poi a disposizione – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – è stato completamente rimesso a nuovo con accorgimenti e standard elevati che poche strutture hanno a disposizione».

Il parquet del campo da gioco è stato interamente sostituito con un parquet di nuovissima generazione, Adibasic 22 certificato FIBA (Federazione Internazionale Basket), utilizzato nei principali impianti americani professionistici NBA. In Italia sono pochi i Palazzetti dello Sport che possono vantare tale tipologia di campo da gioco che, grazie allo spessore e all’elasticità della sottostruttura, garantirà standards elevati di utilizzo anche in gare di alto livello. Al centro del campo da gioco, il logo di colore azzurro riporta lo skyline di Montemarciano. L’intero Palas è stato ritinteggiato ed è stato ripristinato l’impianto elettrico danneggiato. Grazie al contributo economico dell’UPR Montemarciano è stato installato un impianto video che consentirà le riprese in diretta streaming degli eventi e fungerà da impianto di videosorveglianza. «Un ringraziamento agli Uffici comunali e ai Dirigenti dell’UPR Montemarciano, in modo particolare al Presidente Samuele Simoncioni – concludono dal Comune – che in questi mesi si sono prodigati per far sì che l’impianto potesse essere al più presto agibile e fruibile dai nostri giovani».