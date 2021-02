Montemarciano, rinviato al 2022 l’appuntamento con il Carnevale

MONTEMARCIANO – Non è uno scherzo di pessimo gusto, ma una decisione che l’Amministrazione comunale ha reso nota in queste ore in considerazione della pandemia in atto: a Montemarciano niente Carnevale per quest’anno. Carri allegorici, maschere, coriandoli e baldoria sono rinviati al prossimo anno, con le dita incrociate affinché il Covid e tutte le restrizioni che si trascina dietro siano solo un lontano, bruttissimo ricordo. Questo weekend infatti, in tempi di normalità, sarebbe stato il più atteso dalle famiglie e dai bambini. L’inizio dei festeggiamenti del tradizionale Carnevale – organizzato come sempre dal Comune di Montemarciano e dalle associazioni del territorio – in un doppio weekend che solitamente portava maschere, coriandoli e carri allegorici tra via dei Platani a Marina fino al centro storico, tra musica, coriandoli, colori e festa.

Alcune delle maschere del Carnevale di Montemarciano edizione 2020.

Un evento attesissimo anche per la gara delle maschere, per i gruppi mascherati, i carri allestiti in tanti mesi di lavoro, gli stand dei dolciumi e quell’aria frizzante di festa e di magia che questa particolare festa popolare si trascina dietro: ora tutto rinviato a tempi migliori. La decisione dell’Amministrazione arriva al culmine di una attenta analisi del periodo e delle normative anti-Covid: sarebbe infatti impossibile evitare assembramenti per le vie del paese, se ne creerebbero inevitabilmente attorno ai gruppi mascherati e alla sfilata dei carri. Troppe difficoltà in questo particolare momento storico, che impediscono di festeggiare il Carnevale. Ma l’Amministrazione comunale invita le associazioni impegnate a non mollare, anzi a investire questo anno sospeso per nuove coloratissime idee da riversare per i carri e le maschere che si spera potranno sfilare nella prossima edizione del Carnevale. La raccomandazione è anche per le famiglie che vogliano festeggiarlo comunque con i bambini, magari in casa, tra maschere artigianali e dolcetti fritti. Un invito al buon senso nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il Carnevale di Montemarciano da appuntamento al 2022.