Montemarciano, parti ammalorate e rischio di crollo: il Comune chiude il ponte sul Fosso Rubiano

In seguito al sopralluogo del sindaco, dell'assessore e del responsabile dei Lavori pubblici, sono emerse criticità nella stabilità dell'infrastruttura che dovrà essere ricostruita ex novo

MONTEMARCIANO – Era “sorvegliato speciale” dal Comune già da un po’, almeno da un anno, da quando era emerso in maniera più evidente il suo stato di degrado. Quindi, la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere al traffico il ponte sul Fosso Rubiano nel Lungomare Cappellini a Marina di Montemarciano, non è stata improvvisata. Tutt’altro. È anzi l’ultimo step di un lungo processo di monitoraggio dello stato di salute dell’infrastruttura che già era stata interdetta al traffico pesante con apposita ordinanza (la n.126 del 5 ottobre 2019) che vietava il transito di mezzi con peso superiore alle 3 tonnellate e mezzo o e imponeva anche la velocità non superiore ai 30 km/h.

Nel giro di un anno la situazione è notevolmente peggiorata. E su sollecitazione dei Vigili del Fuoco che avevano effettuato delle verifiche statiche e della Prefettura, a fine settembre il responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune ingegner Fabrizio Formentini insieme al sindaco Damiano Bartozzi e all’assessore ai Lavori pubblici Andrea Tittarelli avevano effettuato un altro sopralluogo, che aveva portato alla decisione di chiudere il ponte (resa nota con ordinanza n.171 del 2 ottobre 2020).

«Il ponte sul lungomare Cappellini è sottoposto da anni all’aggressione degli agenti atmosferici marini, che ne hanno degradato l’armatura delle travi – ci spiega l’ingegner Formentini -. I materiali sono stati corrosi, quindi la loro resistenza è compromessa. La decisione di chiuderlo è stata graduale e ponderata».

In seguito all’ultimo sopralluogo è stato deciso di chiuderlo, con provvedimento a tempo indeterminato. Il ponte va ricostruito ex novo, in quanto a rischio crollo se fosse rimasto aperto al traffico e sottoposto ancora alle sollecitazioni del passaggio di mezzi pesanti. «Stiamo cercando di intercettare tutte le linee di finanziamento del Ministero per i lavori di ricostruzione del ponte», conclude il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Tittarelli.

La cifra stimata per ricostruire il ponte ex novo è di almeno 700.000 euro. Intanto, si potrà raggiungere il Lungomare Cappellini percorrendo via Leopardi.