Montemarciano, Open day vaccinale al centro sociale di via Roma

Presso il Centro Sociale di via Roma sarà possibile effettuare la vaccinazione. L'Open Day Vaccinale è rivolto a tutti i cittadini over 18 che necessitano di prime, seconde o terze dosi

MONTEMARCIANO – Una giornata dedicata alla vaccinazione per la popolazione di Montemarciano e un grosso passo avanti per la lotta alla pandemia. È in programma domani, sabato (12 febbraio) dalle 9 alle 14 presso il Centro sociale di Marina (via Roma, n. 40) un “Open Day vaccinale” promosso dalla Asur e dal Comune.

L’Open Day Vaccinale è rivolto a tutti i cittadini over 18 che necessitano di prime, seconde e/o terze dosi. I cittadini, come rende noto il Comune, possono accedere alla struttura muniti di tessera sanitaria, carta di identità e modulistica scaricabile dal sito https://www.asur.marche.it/modulistica1.

All’arrivo presso il Centro sociale ai cittadini sarà consegnato un numero di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, in base alle dosi e al personale sanitario presente.