Montemarciano, dalla Regione 150mila euro per la palestra Marotti

MONTEMARCIANO- Un finanziamento di 150.000 euro stanziati dalla Regione Marche e destinati alla manuenzione strordinaria della palestra comunale G.B.Marotti.

La delibera L.R n. 20 del 03 giugno 2020, “Misure per il rilancio economico da emergenza Covid. Realizzazione di interventi infrastrutturali e di edilizia scolastica”, ha consentito al Comune di ottenere il finanziamento, la cui copertura è garantita dai capitoli di bilancio regionale 2020/2022 annualità 2020.

«L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato importanti ricadute economiche e sociali tali da rendere necessaria una forte azione di rilancio idonea a garantire la ripresa delle attività – si legge nella delibera firmata dal Presidente Luca Ceriscioli – per far fronte alla perdurante situazione emergenziale, con la legge regionale n. 20 del 03 giugno 2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” sono stati istituiti dei fondi straordinari al fine di attenuare gli effetti economici e sociali derivanti dall’emergenza Covid-19, destinati a promuovere l’attivazione di misure straordinarie e urgenti rivolte a famiglie e imprese (operatori economici), connesse all’emergenza stessa.

Nello specifico, con la legge 20/2020 sono stati istituiti: un fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico dell’importo di 58.632.117 euro; un fondo straordinario per spese di investimento, dell’importo di 42.770.021 euro; un fondo straordinario di sostegno alle imprese di 3.250.000 euro».

Per le finalità indicate, sono state approvate misure per complessivi 800.000 euro di cui una parte (150.000 euro) saranno destinati – grazie all’interessamento dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Manuela Bora – ai lavori di manutenzione straordinaria della palestra scolastica “G.B.Marotti” nel Comune di Montemarciano.

«Con nota del 03/08/2020 protocollo n. 12355 (acquisita al protocollo regionale al n. 0880695|04/08/2020) abbiamo rappresentato la necessità di avere un contributo per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della palestra scolastica G.B. Marotti – fanno sapere dal Comune di Montemarciano – la struttura è a servizio della scuola primaria “E. De Amicis” e secondaria di primo grado “Falcinelli” e recupera così un ruolo sempre più importante, soprattutto in funzione dell’emergenza Covid, perché garantirà spazi aggiuntivi per gestire i giusti distanziamenti rispetto a delle norme relative all’emergenza sanitaria. I lavori di adeguamento renderanno la palestra più accogliente e funzionale per accogliere i ragazzini durante l’attività. L’Amministrazione ringrazia l’assessora Bora per aver fattivamente contribuito al raggiungimento di questo risultato».