Montemarciano, gazebo davanti alle scuole. «Così proteggiamo i bambini dalle intemperie»

L'iniziativa arriva a seguito della preoccupazione di alcuni genitori per le condizioni meteo cui sono esposti i bambini prima di entrare in classe

MONTEMARCIANO – Installati tre gazebo all’esterno delle scuole del territorio comunale di Montemarciano. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, accoglie la richiesta presentata dai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina, preoccupati per i loro figli distanziati e organizzati in file per gli ingressi scandagliati a scuola, soprattutto in queste giornate di maltempo. Il Comune, pur riscontrando difficoltà nella gestione delle misure anti-Covid, ha dimostrato apertura verso la preoccupazione delle famiglie e ha attivato tre presidi per offrire riparo agli studenti in caso di maltempo.

I gazebo – misure 4 metri per 4 ciascuno – sono stati acquistati nel mese di dicembre dal Comune e inizialmente erano destinati alle attività didattiche all’esterno. D’intesa con la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina professoressa Angela Iannotta, dal Comune si è deciso di utilizzarli come riparo in attesa dell’entrata in classe. Gli operai del Comune i giorni scorsi li hanno installati all’ingresso delle scuole elementari e medie di Montemarciano e all’ingresso della scuola elementare di Marina.

«Le strutture messe a disposizione delle scuole – fa sapere l’Assessore all’Istruzione Leila Gholamhazrat Hojat – sono le più grandi installabili e sono state posizionate esattamente nel punto indicato dai genitori, a seguito di alcune segnalazioni dei ragazzini rimasti in attesa sotto la pioggia». L’Amministrazione e l’Istituto comprensivo con questa soluzione hanno cercato di tendere una mano alle famiglie, accogliendo le istanze nell’ottica del benessere dei bambini e ragazzini delle scuole del territorio.