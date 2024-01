Montelupone, carabinieri in classe: lezione speciale con i bimbi della scuola primaria

Grande entusiasmo per l’esposizione di un’Alfa Romeo Giulia in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di Compagnia

MONTELUPONE – A lezione con i carabinieri. Ieri, presso la scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Montelupone si è tenuto un incontro tra gli alunni e i militari della Compagnia carabinieri di Civitanova Marche: i carabinieri hanno illustrato ai ragazzi l’attività quotidiana svolta e parlato dei delicati temi connessi alla diffusione della cultura della legalità. Notevoli sono stati l’interesse e la sensibilità dimostrati dai giovani, che non si sono risparmiati con domande e curiosità su sui numerosi compiti svolti quotidianamente dai militari dell’Arma a tutela della gente e del rispetto della legge. I temi più ricorrenti nelle domande fatte dai giovani alunni hanno riguardato gli interventi di carattere operativo e la tutela dei diritti delle persone più fragili. Grande entusiasmo per l’esposizione di un’Alfa Romeo Giulia in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di Compagnia. Non è la prima volta che i carabinieri fanno lezione a scuola: l’iniziativa rientra in una campagna informativa intrapresa già da tempo dall’Arma dei carabinieri, con incontri periodici con gli studenti delle scuole.