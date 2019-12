Montelabbate, va in pausa pranzo e scatta la perquisizione: trovata cocaina

Un 33enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Per lui obbligo di dimora nelle ore notturne

PESARO – Va in pausa pranzo al lavoro e trova i poliziotti per una perquisizione. Gli agenti troveranno cocaina nel garage.

Il fatto è accaduto a Montelabbate dove un 33enne di origine campana è stato accompagnato a casa con lo scopo di verificare se l’uomo avesse dello stupefacente. Indagini mirate, visto che gli agenti della Questura hanno trovato circa 20 grammi di cocaina. Motivo per cui l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì l’udienza di convalida in tribunale a Pesaro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nelle ore notturne.

Non si tratta di arresti domiciliari. Potrà uscire durante le ore del giorno per poter andare regolarmente al lavoro, ma dovrà stare in casa dalla sera. Un provvedimento per evitare possibili contatti durante le ore notturne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA