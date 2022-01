Montelabbate, fissati i funerali di Christian Fiocca nel campo sportivo di Osteria Nuova

MONTELABBATE – Si terranno nella giornata del 19 gennaio i funerali di Christian Fiocca, il 34enne, di professione autotrasportatore di Osteria Nuova, che ha perso la vita in un tragico schianto consumatosi nella prima mattinata del 17 gennaio sulla Montelabbatese.

Il rito funebre, che verrà celebrato da Don Marcellino della Parrocchia di San Giovanni Bosco, si svolgerà alle ore 14.30 presso il campo sportivo di Osteria Nuova in via Gramsci per permettere alle tante persone che interverranno alla celebrazione di salutare per l’ultima volta Christian nel pieno rispetto delle norme vigenti.



Le pagine social sono state in queste ore letteralmente sommerse da messaggi di cordoglio per questa drammatica perdita. Tra i ricordi più sentiti quello dell’Adriamarket che ha voluto ricordare il 34enne ed i suoi sforzi profusi durante il primo lockdown pandemico: «Salutiamo Christian, ragazzo che ha fatto parte della nostra famiglia. Moltissimi di voi lo ricorderanno durante i mesi di lockdown perché fu tra gli EROICI autisti che portavano la spesa nelle vostre case, decine di case ogni giorno. Ciao Christian».