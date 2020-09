Montegranaro, insegnante positiva al Covid-19: classe in quarantena

MONTEGRANARO – Il caso di positività si è verificato ieri (lunedì 28 settembre) nella scuola primaria della città veregrense. Positiva una docente che è stata in servizio fino a giovedì 24 settembre (le lezioni sono riprese mercoledì 23 dopo le elezioni) e l’esito del tampone le è stato comunicato nella tarda mattinata di ieri (28 settembre).

Il protocollo previsto dal dipartimento dell’Asur è stato subito attivato grazie all’azione sinergica delle istituzioni sanitarie, dell’Amministrazione comunale e della dirigenza scolastica. Le famiglie degli alunni interessati sono state già contattate dall’Asur per la quarantena precauzionale e i bambini saranno sottoposti ai tamponi di controllo domani (mercoledì 30 settembre).

«L’Amministrazione ha predisposto la sanificazione dei locali utilizzati e dei pulmini (già comunque sanificati venerdì scorso come da programma settimanale) – ha fatto sapere il primo cittadino di Montegranaro Ediana Mancini -. In base ai protocolli non è prevista l’interruzione delle attività scolastiche per gli alunni delle altre classi all’interno del plesso e, comunque, monitoreremo con attenzione gli sviluppi dei primi tamponi di controllo al fine di disporre eventuali ulteriori misure precauzionali».

«Nel fare gli auguri di pronta guarigione alla docente, invitiamo la cittadinanza ad attenersi alle linee guida in materia sanitaria come dimostrato sino ad ora – ha concluso il sindaco Mancini -. L’Amministrazione e le altre istituzioni coinvolte, in primis la scuola, continueranno ad applicare con scrupolo le norme anti-Covid previste, al fine di superare insieme questa difficile fase di ripartenza».