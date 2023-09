Montegranaro in lutto per Baldovino Botticelli, 43enne morto in piscina in vacanza

MONTEGRANARO – Il fermano in lacrime per l’improvvisa scomparsa di Baldovino Botticelli, 43enne, deceduto mentre si trovava in piscina, in una struttura ricettiva a Cervia, insieme alla moglie e alla sua bimba di 7 anni. Dalle voci trapelate l’uomo sarebbe morto per annegamento.



Il dramma si sarebbe consumato nel tardo pomeriggio del 7 settembre: l’uomo avrebbe aiutato ad uscire dall’acqua la figlia e si sarebbe attardato ancora un po’, poi la tragedia. Una morte che ha scosso la comunità di Montegranaro dove l’uomo risiedeva ed era molo conosciuto e stimato.



Purtroppo non è la prima tragedia che tocca la famiglia Botticelli: a 71 anni, nel 2019, era mancato il padre Livio, storico amministratore locale; qualche anno prima il fratello del 43enne, Boris Botticelli, morto in un incidente mentre viaggiava a bordo della sua moto sulla provinciale Fermana Sud.