MONTE PORZIO – Un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale è stato rinvenuto nel parco della Vita di Castelvecchio. Il ritrovamento è stato fatto da Luca Gemignani che ha provveduto ad avvisare immediatamente le autorità preposte: «Stamattina mentre ero al fiume ho rinvenuto un proiettile bellico, paradossalmente vicino al Parco della Vita di Castelvecchio; questi maledetti strumenti di morte purtroppo sono sempre attuali. Avvisata la Polizia Locale ed i Carabinieri di Monteporzio».

La zona verde è attraversata dal fiume Cesano: più che plausibile che, a portare il residuato sia stato proprio il corso fluviale. Si tratterebbe di un colpo di artiglieria della lunghezza di circa 20 centimetri.

L’ordigno rinvenuto

Dopo un primo sopralluogo, le autorità hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area. Del rinvenimento è stato informato anche il primo cittadino che ha firmato l’apposita ordinanza per inibire l’area: «E1 fatto divieto a chiunque stabilisce – l’ordinanza del sindaco Breccia – fatta eccezione per le forze dell’ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa e della protezione civile e la polizia locale, di approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze dalla zona delimitata con nastro bianco-rosso sita in via Fornace in località Castelvecchio nei pressi del depuratore comunale».



Ora spetterà alla Prefettura avviare le procedure per la rimozione, contattando gli artificieri dell’esercito. Presumibilmente in settimana il proiettile potrebbe essere rimosso e fatto esplodere in sicurezza.