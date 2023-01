Monte Grimano Terme: area camper, piscina e bici. Il progetto per il turismo dei sentieri

MONTE GRIMANO TERME – Area camper e spinta per il turismo della bicicletta. I progetti del Pil ‘I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro’ coordinato dal Gal (Gruppo di azione locale) Montefeltro, grazie al Psr Marche, hanno ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per avviare nei territori coinvolti progetti capaci di potenziare l’offerta turistica dell’intera area del Montefeltro. Sette i Comuni coinvolti a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e Rimini: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio.

Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento dal Psr Marche di circa 40mila euro, prevede la realizzazione di un’area di sosta, la sistemazione del verde e la realizzazione di un camper service attrezzato. Prevista anche una struttura dedicata alla manutenzione e al noleggio bike ed e-bike che sarà gestita da privati in una virtuosa sinergia pubblico-privato. L’intervento del Pil rientra all’interno di un investimento più ampio che realizzerà il Comune di Monte Grimano, in seguito all’acquisizione dell’ex hotel Belvedere, che prevede anche la riqualificazione e l’affidamento in gestione a privati della piscina ‘outdoor’ dell’ex struttura ricettiva (ed i servizi collegati).

Successivamente sanno riqualificati anche l’albergo ed il ristorante. L’obiettivo complessivo dell’intervento è realizzare una sorta di Polo dei servizi costituito da area camper, piscina, noleggio bici ed e-bike in attesa di aggiungere ulteriore attività.

«Si tratta di un’area strategica collocata in mezzo a due patrimoni Unesco come i centri storici di Urbino e San Marino – premette il sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi– Da questo punto inoltre partono oltre 50 chilometri di sentieri, che possono essere percorsi a cavallo, in bici o a piedi, lungo il Monte San Paolo che tocca anche i Comuni di Montecopiolo, Monte Cerignone e San Marino. La rete sentieristica è parte integrante del progetto di valorizzazione turistica del territorio denominato ‘Magic Montefeltro’. Ecco perché diventa fondamentale dare servizi, grazie ad una collaborazione pubblico-privato, a chi viene a visitare il nostro territorio alla ricerca di un turismo ‘esperienziale’. L’area camper attrezzata, il noleggio bike ed e-bike, la piscina con area sportiva annessa (campi da padel e beach volley) e successivamente anche il ristorante e l’albergo arricchiscono il nostro territorio di servizi che possono incentivare il turismo, generare un indotto economico importante per la nostra comunità e creare occupazione. Solo in questa prima fase grazie al coinvolgimento dei privati prevediamo 4 nuovi posti di lavoro. Il progetto del Pil, per cui i lavori sono già partiti e termineranno a breve, si è inserito all’interno di un progetto di sviluppo dell’intera area ex Belvedere che come Comune stiamo portando avanti».

«All’interno del progetto del Pil andremo ad aprire un’attività di noleggio bike ed e-bike, escursioni guidate e un’officina per un primo intervento di riparazione delle bici – spiega Andrea Spagna di Montefeltro bike che gestirà l’attività insieme a Bike experience San Marino – Siamo in un’area bellissima quindi le potenzialità turistiche ai nostri territori non mancano, quello che manca sono i servizi capaci di attrarre turisti e soprattutto farli rimanere qui per più di una visita ‘mordi e fuggi’. La nostra attività di noleggio e-bike è pensata sia per un turismo di prossimità che per offrire un servizio alle strutture ricettive che possono arricchire l’offerta rivolta ai propri clienti».