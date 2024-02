Montagna e inclusione, allo ZChalet di Bolognola i ragazzi del progetto Sollievo

«Abbiamo voluto essere parte di questo progetto, che ripeteremo anche in altre giornate, per trasmettere un messaggio sociale e di inclusività». Francesco Cangiotti, amministratore delegato di Bolognola Ski, annuncia di voler ripetere l’esperienza di ‘Giornate di Sole, Montagna e Musica’, il progetto che ha visto la presenza dei ragazzi del progetto Sollievo di Ancona il 17 febbraio allo ZChalet, per trascorrere una domenica in montagna. Musica, natura, attività all’aria aperta, hanno fatto da sfondo ad una giornata in cui i ragazzi si sono concessi momenti di divertimento e spensieratezza, insieme alle delizie culinarie dei Sibillini.

Il progetto Sollievo, conosciuto per il suo impegno nell’offrire sostegno e momenti di leggerezza a giovani con esigenze particolari, ha organizzato l’iniziativa in collaborazione con lo ZChalet, una partnership che ha permesso ai partecipanti di godere di giornate all’insegna del sole e della montagna, immergendosi in un ambiente accogliente e stimolante. Un’esperienza che ha riscosso l’apprezzamento dei partecipanti. Presenti il direttore del Dipartimenti di Salute Mentale per la provincia di Ancona e referente per l’Ast Ancona del progetto Sollievo, Massimo Mari, insieme ai collaboratori del progetto di inclusione sociale, diretto dall’ infermiera Erica Peroni.

Un momento dell’iniziativa I ragazzi del progetto Sollievo a Bolognola

«Uno dei momenti culminanti dell’esperienza – fanno sapere da Bolognola Ski – è stato quando uno dei ragazzi, appassionato di musica e già parte attiva di un progetto di radio locale nel Maceratese, ha avuto l’opportunità di esibirsi in console, regalando emozioni a tutti i presenti. Questa opportunità non solo ha permesso al giovane DJ di condividere la sua passione, ma ha anche creato un ponte tra diverse forme di espressione artistica, dalla musica alla natura. Ma l’esperienza non si è limitata alla musica e al relax. Durante l’evento, i ragazzi hanno anche partecipato a una passeggiata sulla vetta della montagna, con visita alla Madonnina posta sulla punta, dove Giacomo Zanchetti (di Bolognola Ski, ndr) ha agito da mecenate, raccontando loro la storia di Bolognola e delle sue montagne. Successivamente, sono stati ospitati per pranzo, durante il quale hanno potuto gustare il famoso “Panino Z”», realizzato con prodotti a Km0 da piccoli produttori locali. In chiusura dell’evento, a tutti i partecipanti è stata regalata la maglia dello ZChalet, con la promessa di rivedersi presto tra le montagne innevate e gli impianti attivi.